Weng kjøpte for store sko – kan ikke løpe

LIVIGNO (VG) Heidi Weng løp på seg beinhinnebetennelse i nye sko.

Heidi Weng trengte nye sko. De gamle favorittene var utslitt. Men litt for store sko, gjør at hun ikke kan løpe.

– Jeg har en beinhinnebetennelse, men jeg tror det skal gå fort over. Det kom etter en økt i Livigno, sier Weng til VG.

Langrennsdamene dro hjem fra høydesamling i Italia onsdag. Hun avdramatiserer skaden og tror det går fort over.

– Det er ikke noe voldsomme greier, men jeg står over løping her. Sånn at jeg er sikker på at det går over av seg selv og blir borte, sier Weng.

Så du denne: Uhrenholdt Jacobsen om Nord-Korea skulle gå til krig under OL: – Da tipper jeg hele idrettsverdenen er utslettet.

Glir i skoen



– Har du løpt for mye på asfalt?



– Nei. Jeg har løpt med nye sko som er litt for store. Så det kan være det. Når du glir litt inne i skoene så er ikke det bra, svarer Weng.



KAN IKKE LØPE: Mens de andre langrennsdamene jogget ned etter en økt på rulleski i Livigno tirsdag, gikk Weng seg ned på rulleski. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

– Har du kastet de nye skoene?



– Nei, jeg har ikke kastet dem, men jeg bruker de gamle, ja, svarer Weng.

– Er det noe du har hatt før?



– Ja, men det er ti år siden. Så det er en stund siden, svarer Weng.

Satser på alt



Weng tok to gull (stafett og sprintstafett) og et sølv (30 kilometer bak Marit Bjørgen) under VM i Lahti tidligere i år, da hadde hun så store pusteproblemer den siste kilometeren at hun trodde hun skulle kollapse. Hun har ikke gjort noen prioriteringer i forhold til distanse og sprint foran OL i Sør-Korea om fem måneder.

– Jeg er veldig glad i å gå sprint. Jeg gjorde det bra på sprint forrige sesong. Jeg har ikke noen planer om å satse mer på sprint enn distanse eller motsatt. Jeg vil gå fort uansett, sier Weng.



Da langrennsdamene var ute på en rulleskiøkt hvor de sanket store mengder høydemeter i Livigno tirsdag, så jogget de andre ned, mens Weng gikk seg ned på rulleski.

– Det går over, sier landslagslege Øystein Pettersen til VG.



Weng har store planer for OL i Pyeongchang.

– Jeg har lyst til å gå alle distansene. Men det er bare fire plasser på hver distanse, så det er stor konkurranse, sier Weng.

Hun gikk fire løp under OL i Sotsji, og tok bronse på 15 kilometer fellesstart med skibytte.