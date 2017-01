Weng gråt med Myrhol – vurderte å droppe renn for håndballgutta

FALUN/OSLO (VG) Det er håndballfeber i den norske langrennsleiren. Heidi Weng (25) vurderte å droppe søndagens 15 kilometer i Sverige for å få med seg Norges finale mot Frankrike i kveld.

Weng gikk inn til en tredjeplass på siste konkurransedag i Falun søndag. Marit Bjørgen tok sin 105. verdenscupseier på imponerende vis da hun holdt Ingvild Flugstad Østberg bak seg på oppløpet. Det ble trippelt norsk.

Men da relativt kalde norske palljenter hadde unnagjort premieseremonien i 15.00-tiden, handlet egentlig alt om én ting: Komme seg over grensen for å få med seg de norske håndballherrenes VM-finale mot Frankrike. Kampen begynner klokken 17.30. De norske jentene hadde dårlig tid.

– Det er vel nesten sånn at jeg vurderte å stå over i dag for å se håndballkamp. Jeg synes det er så stort at de er i finalen. Det er utrolig kult. Det er det beste å se på TV av sport. Det er bedre enn langrenn, sier Heidi Weng.

Les også: Northug har innsett alvoret

Bjørgen med frysninger



Jenta fra Enebakk har drevet med sporten i mange år selv og setter kursen for Norge umiddelbart. Målet er å se finalen på mobil eller iPad. Og det er ikke optimalt, ifølge Weng. Hun er irritert for at hun ikke kan krype opp i sofaen og se den på TV. Weng avslører at de norske håndballgutta gjorde inntrykk etter semifinaleseieren over Kroatia fredag.

– Jeg har alltid vært engasjert, og jeg så VM på hjemmebane på Lillehammer da jeg var liten. Når Myrhol begynner å grine på TV, da begynner jeg å grine også, sier Weng.

– Jeg hadde frysninger (under semifinalen) jeg også. Og så har jeg faktisk mulighet til å se den på telefon når jeg kjører hjem. Det spørs, Ingvild er gal hun også, så jeg vet ikke hvem som kjører bilen, sier Marit Bjørgen til VG og smiler.

Les også: Northug om Iversen: – Nå blir det penger på konto og damer i fanget

Råsterk Bjørgen på oppløpet



Weng, Bjørgen og Østberg hadde likevel en viktig jobb i sporet i dag. Selv om finske Krista Pärmäkoski og svenske Stina Nilsson yppet seg, ble det etter hvert klart at dagens distanse handlet om de tre norske.

Og det var først i den siste motbakken én måtte gi opp. For Bjørgen og Østberg satte inn i den siste motbakken i voldsom fart. Heidi Weng, tredje beste på gårsdagens sprint, hadde ikke mer å gi.

Det ble dermed en duell mellom Rognes- og Gjøvik skiklubb.

Inn på oppløpet var det ikke mange meterne som skilte Bjørgen og Østberg. Men Bjørgens avslutning luktet det svidd av.

Østberg klarte aldri å svare på lagvenninnes krafttak og gikk i mål bare fem tideler bak. Heidi Weng sikret en rød, hvit og blå pall da hun ble nummer tre, kun åtte sekunder etter de to.

– Det kjennes godt ut dette. Når jeg først skal reise fra Marius (sønnen), er det verdt å reise som det er nå i hvert fall. Planen var å skape høy fart fra starten av. Det handlet om oss tre, og jeg går mot to sterke spurtere. Jeg er godt fornøyd, oppsummerer Marit Bjørgen overfor VG.

– Jeg var sykt fornøyd. Jeg bet meg fast og klarte å tette lukene igjen og igjen. Jeg var redd for at jeg skulle slippe og de andre bak skulle gå forbi meg. Jeg hadde mer enn nok med å følge, sier Heidi Weng.

Resultatliste 15 kilometer kvinner:

1) Marit Bjørgen - 41:28,8

2) Ingvild Flugstad Østberg +0,5

3) Heidi Weng +8,1

4) Stina Nilsson +37

5) Charlotte Kalla +1:01,2

6) Krista Parmakoski +1:12,1

7) Maiken Caspersen Falla +1:36

8) Laura Mononen +1:36,6

9) Anne Kyllönen +1:37

10) Jessica Diggins +1:37,5

Øvrige nordmenn:

14) Astrid Uhrenholdt Jacobsen +1:59,8

16) Marthe Kristoffersen +2:04,1

Kathrine Harsem brøt løpet