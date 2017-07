Utslitt Bjørgen fikk bank av Kalla og Weng: – Jeg var ikke bedre

LYSEBOTN (VG) Svenske Charlotte Kalla (30) knuste Heidi Weng (26) og Marit Bjørgen (37) på Blinkfestivalens aller tøffeste konkurransedag.

– Det er brutalt, men det gjør godt for vinteren, sier Marit Bjørgen smilende til VG kort tid etter kraftanstrengelsen Lysebotn Opp. Her går løperne 7,5 kilometer og forserer godt over 600 høydemeter. Ikke akkurat Bjørgens favorittkonkurranse.

– Var ikke bedre



Dermed måtte 37-åringen for en gangs skyld finne seg i å bli tredje best. Bjørgen havnet nesten to minutter bak Charlotte Kalla, som vant overlegent.

– Når man stiller til start, da vil man stå øverst. Jeg hadde ikke dagen til å henge på Heidi og Charlotte. Jeg blir nummer tre. Jeg var ikke bedre, sier Bjørgen.

Slik løpet utviklet seg, hvor Kalla satte stor fart tidlig, var det bare fjorårstoer Heidi Weng som klarte å holde et visst følge. Jenta fra Enebakk ble etter hvert nødt til å slippe hun også. Da hun forsøkte å tette luken, ble det likevel for langt opp.

– Råsterk



Weng endte som nummer to – 40 sekunder bak den svenske langrennsyndlingen. Kommentator Jann Post kalte det et skremmeskudd fra Kalla.

– Ja, det er jo mye. Men jeg har blitt slått med flere sekunder opp denne bakken her. Det er gøy at Charlotte får det til. Kanskje hun blir farligere til vinteren.

– Charlotte var råsterk. Jeg hadde mer enn nok med å gå i mitt eget tempo. Jeg kjente at det var langt til mål. Topplokket begynte å bli irritert. Jeg så etter tegn på at det var én kilometer og 500 hundre meter igjen, sier Weng – for å illustrere hvor tung dagens løype er.

– Dronningen til vinteren



UTSLITTE: Pustende og pesende gir Heidi Weng gir Charlotte Kalla en god klem i målområdet etter Lysebotn Opp. Foto: Carina Johansen , NTB scanpix

Hun karakteriserer dagens konkurranse, slik de aller fleste langrennsløpere gjør på denne tiden av året, som en god treningsøkt.

Likevel var det en god følelse å se at Marit Bjørgen ikke er uovervinnelig.

– Det er deilig at hun kan ta to-tre hakk ned fra pallen. Men det er sommer. Jeg tror «Mor Bjørgen» ikke bryr seg om det. Hun kommer til å være dronningen til vinteren, sier Weng.

Ingen Northug



Klokken 15.20 skal herrene i aksjon, men Petter Northug må stå over.

Det bekreftet skistjernens trener Stig Rune Kveen overfor VG torsdag formiddag.

– Han var frisk og rask da han ankom Blink Skifestival tirsdag ettermiddag. Utover dagen i dag i går kjente han at bihulene ble tette, og det har forverret seg etter langløpet i går. Han tar én dag av gangen, og vil være i normal trening innen kort tid, opplyser Kveen.