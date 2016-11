Heidi Weng (25) ble blank i øynene da hun fortalte hvordan Therese Johaugs dopingsak og bortgangen til en av hennes nærmeste støttespillere har preget treningshøsten.

Norges Skiforbunds for dagen aller største profil – i Martin Johnsrud Sundby og Marit Bjørgens sykefravær - forklarte i dag hvorfor hun i oktober måned stod av et planlagt høydeopphold i Val Senales.

Den gangen ble det hele begrunnet med «private årsaker», men da Weng møtte pressen for siste gang før langrennsåpningen på Beitostølen fredag lettet hun på sløret.

– I slutten av september så mistet jeg bestemoren min, så da hadde jeg det tungt egentlig, sier Weng til VG.

Nært forhold



FAMILIEN ER VIKTIG: Heidi Weng får en klem av mamma May Bente Weng etter å ha vunnet en etappe i Tour de Ski sist sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Skistjernen blir blank i øynene. 25-åringen og bestemoren hadde et svært tett bånd. De to gikk lange og mange skiturer i Wengs barndom, og da Weng vant bronse under VM i Val di Fiemme i 2013 skulle hun bare ønske at bestemoren – som på den tiden led av demens – kunne forstå og vite at hun hadde tatt medalje.

Mamma May Bente følger ofte datteren som ihuga supporter, og fortalte for drøyt tre år siden at teamfølelsen i familien gjør at det er ekstra sterkt for Weng å snakke om temaet.

For en snau måned siden la Weng ut et bilde av bestemoren på bildedelingstjenesten Instagram. «Vi kommer til å savne deg bestemor», skrev hun ved bildet, og karakteriserte henne som sin favorittperson.

Landslagstreneren: – Litt for mye



Bestemorens bortgang og dopingsaken til hennes nære lagvenninne Therese Johaug har gjort tiden etter sommeren vanskelig.

– På høsten, når du skal gå ordentlig fort, så har det ikke fungert så bra. Jeg synes det har vært tungt nå på slutten etter Kvitfjell, forteller Weng.

Kvitfjell-samlingen fant sted i september, i tiden før bestemoren døde og Therese Johaug dopingtatt for det forbudte stoffet Clostebol.

– Ting går i rykk og napp. I forkant av reisen til Val Senales i midten av oktober så følte hun at det var litt mye. Ergo så ble det til at hun ikke tok turen på den samlingen, sier landslagstrener Roar Hjelmeset til VG, på spørsmål om hvordan han vil beskrive Heidi Wengs høst.

Bygger hus og fått seg kjæreste



Men blanke øyne og skjelvende stemme blir fort til et smil når VG påpeker at det er andre ting i Heidi Wengs liv som ser ut til å gå på skinner. Hun har fått kjæreste. I juli ble det kjent at Weng har funnet lykken med tidligere Anno-deltaker Kjetil Nygaard.

I tillegg kan de som følger skistjernen på bildedelingstjenesten Instagram se hvordan hennes store husprosjekt i Lillehammer blir til. Huset kan se ut som et palass.

– Nå i det siste har det vært veldig bra, sier Weng.

– Det har vært en tung periode. Jeg har prøvd å finne på andre ting også, ikke bare trene meg i hjel. Det har vært veldig bra, sier hun.

Trener Roar Hjelmeset skryter voldsomt av eleven fra Ytre Enebakk.

– Hun har jo blitt 25 år. Det er klart, da hun satt her for første gang for seks år siden var hun atskillig mer beskjeden. Hun stolte på en måte ikke så mye på seg selv. Folk har sikkert oppfattet henne som vimsete, men som idrettsutøver – etter mitt syn – så finner du ikke noen mer seriøs enn det hun er. Det er hennes kropp og henne selv som er i hovedfokus, sier Hjelmeset.