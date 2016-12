Langrennsekspert: Weng er favoritt til å vinne verdenscupen sammenlagt

Heidi Weng satte hele verdenseliten på plass med en råsterk spurt da hun vant dagens sprint i Lillehammer. Nå tror Torgeir Bjørn at 25-åringen kan vinne verdenscupen sammenlagt.

Heidi Weng kunne hyle av glede etter karrierens første seier i sprint

– Jeg er så glad, for det er så gøy å vinne en klassisk sprint. Jeg kan nesten ikke tro det, sa Heidi Weng til FIS` etter seieren.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn, som selv kommenterte løpet, er mektig imponert over det Weng viste på den siste spurten i dag.

– Dette var imponerende. Hun har hatt litt å hente på sprint, for hun har vært god nok på distanse. Hun gikk på en god måte, hun gikk veldig kontrollert, og hun spurtet på et teknisk veldig høyt nivå, sier han til VG.

Bjørn tror på et godt år for den unge og blide løperen.

– Nå skal ikke Charlotte Kalla og Marit Bjørgen gå Tour de Ski. Derfor har jeg sagt at hun og Ingvild Flugstad Østberg er de to største favorittene. Ingvild er normalt bedre enn henne på sprint, men når hun viser den slags egenskaper på nettopp sprint, er den fordelen borte. Derfor vil jeg si at hun er en liten favoritt til å ta seieren i år, sier han.

Noen minutter senere tikker det inn en SMS fra en entusiastisk Bjørn:

– Heidi blir som regel bare bedre og bedre utover i sesongen også!