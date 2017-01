Ingen norske jenter på pallen: verste på over fire år

TOBLACH (VG) Ingen norske jenter kom på seierspallen i Toblach. Det er over fire år siden sist det skjedde i et distanserenn i verdenscupen.

Heidi Weng ble beste norske på 5. plass, men det holdt til å ta over ledelsen i Tour de Ski sammenlagt.

Ikke siden prologen i Tour de Ski 29. desember 2012 har Norge stått uten noen på seierspallen i et distanserenn i verdenscuprenn.

Weng endte 17,5 sekunder bak vinner Jessica Diggins til slutt. Østberg ble nummer åtte.

Irritert på seg selv

Heidi Weng frøs og løp gjennom intervju-sonen:

– Jeg ble litt irritert på meg selv, og det hjalp. Da klarte jeg å jage bra, men jeg taper veldig mye på slutten, sier Weng.

– Det er to renn igjen, så det er langt til mål, sier hun om at hun nå leder sammenlagt, 11 sekunder foran lagvenninnen Østberg.

Dårlige ski?

På spørsmål om hvordan skiene var, sier Heidi Weng: – Det var vel greit nok, det. – Jeg skal ikke skylde på skiene, legger hun til. En reporter lurer på om ikke bør gjøre det. – Sånn er det noen ganger. Er det ikke? sier hun. På nytt spørsmål om hun har hatt bedre ski, svarer Østberg at hun «ikke sier noe om skiene». – Jeg kan vel si så mye at jeg trodde jeg ifra en italiener to-tre ganger, og plutselig var hun foran meg igjen, ler hun.

– Dette er min greie (5 kilometer). Jeg elsker denne løypa. Jeg elsker utforkjøringen, sa Jessica Diggins til arrangøren etter seieren.

NRK-Bjørn: - Dramatisk for Nilsson



Det var ikke bare de norske som slet. Enda tyngre var det for svenske Stina Nilsson, som ble nummer 20, hele 40,5 sekunder bak vinneren.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn spår at Østberg og Weng ble kvitt sin svenske konkurrent i Tour de Ski etter fredagens etappe i Toblach.



– Stina Nilsson, er hun i ferd med å gå seg helt ut av det? Dette er dramatisk for Stina Nilsson da. Det kan bli over halvminuttet til Diggins, sa Bjørn under løpet.



Nilsson: – Det føltes absolutt ikke bra



Den svenske yndlingen gikk i mål 40 sekunder bak Jessica Diggins.

– Det ser ut som om Ingvild og Heidi blir kvitt den mest brysomme konkurrenten, sa Bjørn på NRK.

Nilsson var fryktelig skuffet etterpå da hun gikk gjennom intervjusonen.

– Jeg tenker ikke på det som skal skje søndag, svarte hun da VG spurte om mulighetene for at det kan bli en saftig kamp mellom de tre i teten om sammenlagtseieren.

Weng leder touren 11 sekunder foran Østberg, Nilsson er nummer tre, 16 sekunder bak Weng.



Vil ikke gi fra

– Heidi har aldri ledet Tour de Ski før, og jeg tror hun har veldig lite lyst til å gi fra seg den ledelsen, sier landslagstrener Roar Hjelmeset til VG.

– Heidi er favoritt, sier Ingvild Flugstad Østberg.

5. PLASS: Heidi Weng leder Tour de Ski sammenlagt når to etapper gjenstår, etter 5. plassen fredag. Foto: Bjorn S. Delebekk , VG

Hun får følge av Sveriges norske trener, Ole Morten Iversen:

– Dette går mot norsk seier. Selv om Stina fikk en liten nedtur i dag, er hun veldig fornøyd med det hun har gjort her i Touren. Og så får vi se hvordan det går når hun kommer til Val di Fiemme.

Østberg syns hun hadde en god dag.

– Kroppen funker bra, men jeg hadde håpet å være enda lenger opp på resultatlisten, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Opptur for Kalla



Det var fem kilometer fri teknikk med intervallstart på programmet fredag.

Diggins økte til Charlotte Kalla mot slutten, og gikk inn 14,9 sekunder foran den svenske løperen, som har slitt denne sesongen etter at hun fikk hjerteflimmer under et verdenscuprenn i Kuusamo. Kalla ble nummer fire i dag.

Det ble to amerikanere på pallen i dag. Sadie Bjornsen ble nummer tre, mens Krista Pärmäkoski ble nummer to, 13,6 sekunder bak vinneren.

Les også: Martin Johnsrud Sundby har gitt opp å vinne Tour de Ski.

Langrennssjef Vidar Løfshus hadde ingen favoritt foran dagens etappe.

– Det er vanskelig å spå utfallet. Det blir den jenta som har den beste dagen, sa Løfshus til NRK like etter start.

Resultater, 5 km. fri teknikk, intervallstart:

1. Jessica Diggins (USA), 12,45.6

2. Krista Pärmäkoski (Finland), +13,6

3. Sadie Bjornsen (USA), +14,9

Norske:

5. Heidi Weng, +17,5

8. Ingvild Flugstad Østberg, +23,5

9. Kathrine Harsem, +25,3

17. Ragnhild Haga, +36,7

19. Silje Øyre Slind, +37,1

24. Lotta Udnes Weng, +44,6