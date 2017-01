Ingen norske damer på pallen da Diggins vant

TOBLACH (VG) Heidi Weng ble beste norske på 5. plass, men det holdt til å ta over ledelsen i Tour de Ski sammenlagt.

Både Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg var over ti sekunder bak Diggins etter 3,3 kilometer. Weng endte 17,5 sekunder bak Diggins til slutt. Østberg ble nummer åtte.

Men enda tyngre var det for svenske Stina Nilsson, hun ble nummer 20, hele 40,5 sekund bak vinneren.

NRK-ekspert Torgeir Bjørn spår at Østberg og Weng ble kvitt sin svenske konkurrent i Tour de Ski etter fredagens etappe i Toblach.



– Stina Nilsson, er hun i ferd med å gå seg helt ut av det? Dette er dramatisk for Stina Nilsson da. Det kan bli over halvminuttet til Diggins, sa Bjørn under løpet.

Den svenske yndlingen gikk i mål 40 sekunder bak Jessica Diggins.

- Det ser ut som om Ingvild og Heidi blir kvitt den mest brysomme konkurrenten, sa Bjørn på NRK.

Weng leder touren 11 sekunder foran Østberg, Nilsson er nummer tre sammenlagt - 16 sekunder bak Weng.



- Ikke mitt beste løp. Det føltes absolutt ikke bra. Men jeg kan ta et slikt resultat etter fire gode løp, sa Stina Nilsson til NRK.

Opptur for Kalla



Ingvild Flugstad sto på startstreken så godt som samtidig som Jessica Diggins krysset målstreken i ledelsen.



Det var fem kilometer friteknikk i dag. Dagens etappe var intervallstart.



Diggins økte til Charlotte Kalla mot slutten, og gikk inn 14,9 sekunder foran den svenske løperen, som har slitt denne sesongen etter at hun fikk hjerteflimmer under et verdenscuprenn i Kuusamo. Kalla ble nummer fire i dag.

Langrennssjef Vidar Løfshus hadde ingen favoritt foran dagens etappe.

– Det er vanskelig å spå utfallet. Det blir den jenta som har den beste dagen, sa Løfshus til NRK like etter start.