Heidi Weng sier hun har blitt paranoid av Johaug-saken

BEITOSTØLEN (VG) Etter det som skjedde med Therese Johaug, er Heidi Weng (25) blitt så på vakt for hva som kan gå galt, at hun karakteriserer seg selv som paranoid.

Ordet falt mens hun snakket med diverse tv-kanaler her på Beitostølen, etter at Weng brått ble det største trekkplasteret på Norges Skiforbunds mediedag foran sesongstarten.

– Det som har skjedd er veldig trist, og det kunne vært hvem som helst. Jeg er blitt ekstra skjerpet på ting, sier Weng i storsalen på Radisson-hotellet , i en lille skigrenda der sesongen skal i gang.

– Har jeg åpnet en flaske Isklar eller et eller annet, så kaster jeg den selv om den er halvfull. Har jeg glemt igjen drikkebeltet, så tømmer jeg det ut. For min egen del er jeg veldig bevisst på det. Har jeg hurtighetstrening, så følger jeg med på drikkebeltet mitt. Det kan jo være noen som vil deg vondt og ødelegge , man vet aldri, utdyper hun.

Bjørgen og Sundby syke

Grunnen til at Weng fikk ekstra mye oppmerksomhet, var at både Marit Bjørgen og Martin Johnsrud Sundby måtte meldte forfall til pressetreffet på kort varsel, på grunn av helserusk. Begge håper å gå renn til helgen.

For Heidi Weng har måten å takle sjokket over at lagvenninnen leverte en positiv dopingprøve på, vært å konsentrere seg fullt og helt om treningen.

Samtidig forteller hun at hun har beholdt god kontakt med Therese Johaug.

– Jeg sender meldinger og snakker med henne. Hun er en venninne, og vi må ta vare på henne, sier Weng.

Flinke til å støtte hverandre

Hun har følgende syn på hvordan norsk langrenn er blitt ansett fra utlandet, i kjølvannet av alle problemene som har dukket opp i 2016:

– Jeg skjønner at folk spekulerer. Norge har vært veldig gode, og man vil jo ta de beste. Håper at vi får troen tilbake, sier Weng, og legger til at alle i langrennsleiren har vært flinke til å støtte hverandre og kommunisere.

Mens debatten om andre ting enn det sportslige har vært på det heteste, har Weng styrt unna å lese skriftlige medier eller se tv-sendinger om langrennskrisen, og samtidig konsentrert seg om en omlegging av treningsopplegget.

– Jeg må finne på noe nytt, og ikke bare gjøre det samme. Derfor har jeg trent mindre hardt, og mer rolig og mengde, sier Weng,

Optimist

Hun forteller at det har gått tungt en periode treningsmessig, men at den aller siste utviklingen gir grunn til litt optimisme.

– Jeg hadde en økt i går jeg følte gikk veldig bra, sier hun.

Kvinnenes landslagstrener Roar Hjelmeset sier til VG at hans oppfatning er at rutinene har vært bra fra før, men at han forstår ønsket om å gjøre det enda bedre, og understreker at Heidi er en type som er ekstra påpasselig.

– Som idrettsutøver finner du nesten ikke noen som er mer seriøs enn hun er – hun og hennes kropp er i hovedfokus. Alt annet må vike, sier Hjelmeset.