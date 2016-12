Flugstad Østberg fikk Johaug-tips før hun vant i Davos

DAVOS/OSLO (VG) Ingvild Flugstad Østberg (26) kjempet en hard kamp om seieren med Heidi Weng (25). Og bekrefter at hun fikk noen gode tips av Therese Johaug før hun vant 15 kilometeren i verdenscupen.

– Vi snakker mye sammen, og hun er støttende. Therese er veldig flink til å gi tips og støtte før jeg skal gå renn, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Therese Johaug (28) er utestengt med dopingdom. Påtalenemnda i Antidoping Norge har innstilt på 14 måneders utestengelse for etter at langrennsstjernen testet positivt på det forbudte stoffet clostebol 16. september i år. Hvis det blir endelig straff – rekker hun 2018-OL med to måneders klaring.

Ingvild Flugstad Østberg, som lå 90 poeng bak Heidi Weng sammenlagt i verdenscupen, tok inn 20 poeng på Enebakk-jenta da hun passerte målstreken 7,9 sekunder foran henne på dagens 15 kilometer fri teknikk.

Det var hennes første seier på en langdistanse i verdenscupen. Og det kjentes helt herlig innrømmer hun på pressekonferansen – på en barneskole – noen hundre meter fra der hun jublet for seieren i det strålende solskinnet i det sveitsiske vintersportsstedet.

– Jeg føler at det blir satt mer pris på å vinne en langdistanse enn sprint. I alle år har det vært slik, og jeg syntes det har vært litt teit. Det har blitt litt lite heder og ære til de som vinner sprintrenn, men nå som jeg har klart det, kan jeg si at det betyr enormt mye for meg å vinne en langdistanse, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Forrige sesong var Østbergs store gjennombrudd som allroundløper, og hun er glad og lettet for seieren i Sveits. Hun fastholder at individuell VM-medalje er målet for sesongen. Hennes første i tilfelle.

– Jeg har ikke tenkt så hardt på å vinne verdenscupen sammenlagt. Den tror jeg er Heidi (Weng) sin. Hun har et veldig bra nivå inne, sier Flugstad Østberg.

– Har du tenkt at det kan være ditt år siden Johaug ikke får stille på grunn av dopingdommen?

– Nei, sånn har ikke tenkt på det. Det blir veldig feil måte å tenke på dét. Jeg skulle gjerne sett at Therese fikk være med. Men jeg får ikke gjort noe med dem som ikke får stille til start, sier Flugstad Østberg.

– Hva med VM-ambisjonene?

– Målet er individuell VM-medalje i Lahti, og plass på stafettlagene. Men jeg vet hvor fort det svinger. Jeg har gått fra seier til ikke å være på pallen. Det er bare en uke og to siden at folk tenkte «javel, hun er ikke på pallen engang», men jeg har holdt meg til VM-planen, men alle vil vel være skarpe der, sier Ingvild Flugstad Østberg.

Hun var 7,9 sekunder foran Weng i mål – i den tøffe løypen. - i omlag 1500 meters høyde over havet.



– Det er en annerledes løype enn de andre, men det er en god seier for meg, fortsatte hun.

Heidi Weng følte også at det var tungt ute i solskinnet.

– Jeg følte at jeg gikk det jeg kunne. Det var én som var bedre enn meg, og jeg er sykt glad for at det holdt til pallplass, sier hun til VG.

– Trives i høyden

– Jeg tror Ingvild og Heidi trives i høyden, og det ser ut som Krista Pärmäkoski gjør det samme. Det var langt ned til resten, kommenterte TV 2-ekspert Odd-Bjørn Hjelmeset.

De to norske kanonene kjempet hardt gjennom hele 15 kilometeren.

Flugstad Østberg åpnet raskere enn Weng etter 2,2 kilometer, men 25-åringen ga seg ikke uten kamp – og det skilte kun to sekunder mellom dem etter 10 kilometer.

I mål var det kun 7,9 sekunder som skilte dem, mens finske Krista Pärmäkoski ble nummer tre.

Ragnhild Haga gikk i mål 1.10,8 bak vinner Østberg, og det holdt til en sterk 7. plass.

