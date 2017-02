Granskingsrapporten er på 191 sider. Den inneholder ingen frifinnelse.

Kommentar De som beskriver granskingsrapporten av norsk langrenn som en ren frifinnelse, kan umulig ha satt seg inn i hva som står der.

Av og til er rekkefølgen ganske viktig for hvordan et budskap blir oppfattet.

Og la oss, for tankeeksperimentets skyld, se for oss hvilket inntrykk som hadde blitt skapt dersom utvalgsleder Katharina Rise hadde presentert funnene med en litt annen struktur.

For eksempel om hun hadde formulert seg noe à la følgende:

«Utvalget har avdekket rutinesvikt og dårlige kontrollsystemer på flere viktige punkter – og det er behov for en kritisk gjennomgang av hvordan slikt kunne skje: Legemidler i medisinkofferter har ikke vært håndtert på tilfredsstillende vis. Rutinene har vært uklare og dårlige, og det har vært svakheter ved utlevering, oppbevaring og ajourføring. Det har for eksempel vært mulig å inhalere legemidler via forstøver – etter selvbetjening av reseptbelagt medisin.

Forbundet har videre operert med utøverkontrakter som har vært problematiske, både overfor forpliktelser etter WADAs regelverk og grunnleggende pasientrettigheter.

Dessuten er det avdekket for dårlig kompetanse rundt antidopingarbeidet, der utøverkontraktenes krav til gjennomføring av kurs er brutt. Og ikke er det gjennomført årlige seminarer og foredrag, som er ment å sikre at dette vitale arbeidet er langt fremme i pannen.

Heller ikke kommunikasjonsrutinene mellom skiforbundet og Olympiatoppen har vært på det nivået det burde, hvilket har økt risikoen for feilbehandling.

Hva gjelder journalføring, er huskelapper og hukommelse blitt anvendt, i stedet for å få etablert en felles elektronisk journal som burde vært på plass for lengst.

I behandlingsopplegget av utøvere er det tatt valg som mangler hold i vitenskapelig dokumentasjon, og det er avdekket behandling av astma som ikke er i tråd med norske og internasjonale retningslinjer. Og ikke minst ser utvalget etiske betenkeligheter ved hva slags signal Norges Skiforbund sender ut til barn og unge, ved at de plasserer avansert akuttmedisinsk utstyr i en smørebuss. Selv om vi rent helsefaglig ikke ser grunnlag for å forby forstøverbruk, bør skiforbundet gå en tydelig runde på om dette er slik de ønsker å fremstå utad.

Mens rapporten påpeker en rekke kritikkverdige forhold rundt hvordan medisineringsrutinene av norsk langrenn har fungert, har utvalget ikke funnet grunnlag for å hevde at det har forekommet uforsvarlig diagnostisering og/eller behandling av utøvere uten påvist astma og lignende luftveislidelser».

Men det var jo ikke slik det lød.

Og for å være helt eksplisitt på én ting, så er det ikke meningen å kritisere Rise for dette.

For en viktig del av oppdraget var jo å sjekke påstanden om astmamedisinering av friske. Da er det selvsagt sentralt å få frem at de ikke fant dokumentasjon på dette.



Poenget er bare at veldig mange falt av etter overskriftene helt i starten, i VG inkludert, der det fremgikk en ren konstatering av at Norges Skiforbund er «frikjent».

Noe som medfører riktighet hva gjelder påstander om systematisk uetisk atferd, men som på ingen måte er dekkende for totalbildet i den 191 sider lange rapporten.

Noe blogger Andreas Selliaas har analysert og utdypet på utmerket vis under tittelen «Skiforbundet ble ikke friskmeldt, de fikk en diagnose».

Men i indre idrettskretser ser ikke de kritiske sidene av rapporten ut til å ha gått inn i særlig grad. Påpekning av alvorlig rutinesvikt bagatelliseres, og alle ser ut til å være enige om at det meste har vært bra. Og snart er det VM.

Er det egentlig akseptabelt?

At Marit Bjørgen kaller de kritiske bemerkningene «små ting med rutiner». Eller at tidligere idrettspresident Børre Rognlien hoverer på sosiale medier over at skiforbundet ble «renvasket på alle vesentlige punkter». Ærlig talt, Rognlien, mener du at det som påpekes over her ikke er vesentlig?

For slapp legemiddelhåndtering, et lemfeldig forhold til obligatoriske antidopingprogrammer og et behandlingsformer som ikke er basert på vitenskap, er simpelthen ikke filleting. Og det er det litt for mange som ikke har tatt innover seg.