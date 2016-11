Utenlandske kommentatorer tror Norge slipper unna mer «skittkasting»

KUUSAMO (VG) Fokuset på astma, doping og mottagelsen fra utlendingene preget dagen for det norske landslaget før verdenscupåpningen i Finland. Det gikk til det skrittet at Norge ble hetset med et «doping-skilt» rett ved deres egen smøretrailer.