Vil ha Big Air og langrenn samtidig i Kollen

Øystein Bråten (21) vant Big Air-gull i X Games for halvannen uke siden. Nå legges det planer for at freeski-stjernen og Marit Bjørgen kan vinne FIS-verdenscupen i Holmenkollen samtidig neste år. Det liker snowboarderne og Norges-arrangøren av X Games dårlig.

Planene bekreftes av freeski-sportssjef Christopher Frankum i Norges skiforbund og daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival, som i år arrangerer verdenscupen i nordiske grener 10. til 12. mars og verdenscupen i skiskyting 17. til 19. mars.

KOLLEN-KLAR: Freeskis sportssjef Christopher Frankum i Norges skiforbund. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Holmenkollen Skifestival er eid av Skiforeningen og Norges skiforbund med 50 prosent hver.

Ikke på OL-programmet



– Det er helt korrekt. Vi har sett på ideen om å arrangere Big Air-konkurranse i Kollen. Det var Holmenkollen Skifestival som først kom opp med den for tre-fire år siden. Den har vært veldig på startstadiet. Nå begynner det å bli mer konkret, sier Christopher Frankum til VG.

Kristin Vestgren Sæterøy forteller at det internasjonale skiforbundet FIS har vært på inspeksjon i Holmenkollen med tanke på utvide konkurranseserien i Big Air på ski - i FIS-verdenscupen - til også å gjelde Holmenkollen.

– Vi har hatt et par-tre tilbud inne, sier hun med tanke på stillaset som må reises for å bygge «hoppbakken» i Big Air.

Big Air er ny øvelse i OL-programmet for 2018. I snowboard. Det er ikke på programmet for ski/freeski. Ifølge Christopher Frankum er skisportens håp at det skal være det i Beijing-OL 2022. Det internasjonale skiforbundet FIS har arrangert snowboard og freeski Big Air samtidig i sin verdenscup.

I snowboard har imidlertid ESPN-eide X Games hatt desidert høyest status som konkurransearena blant ski og snowboardkjørerne, i halfpipe, slopestyle og Big Air. Etter å ha vunnet Big Air-gull i ski i Aspens X Games lørdag for halvannen uke siden, uttalte også Øystein Bråten at «X Games er det kuleste eventet».

Krasjer - samme dato 2018



Om en måned arrangeres X Games i Hafjell med Big Air og slopestyle - ski og snowboard - samtidig som FIS-verdenscupen i nordiske grener i Holmenkollen.

SKIJENTE: Johanne Killi (19) tok sølv i Big Air i X Games Oslo i fjor, bak Tiril Sjåstad Christansen. Her viser hun frem bronsemedaljen fra X Games slopestyle i Aspen for halvannen uke siden. Foto: , Norges skiforbund/Christopher Frankum

Daglig leder Kristin Vestgren Sæterøy i Holmenkollen Skifestival bekrefter at Big Air eventuelt vil bli lagt til det tidspunktet neste år. I henhold til en terminliste fra Norges skiforbund er datoene for verdenscupen nordiske grener i Holmenkollen neste år lørdag 10. og søndag 11. mars.

– Vi ønsker å utvide festivalen, sier hun med tanke på innlemmelsen av Big Air i Kollens mars-evenement.

Arrangøren av et eventuelt X Games i Norge 2018 har samme datoer i mars 2018 på blokken - etter Aspen X Games i slutten av januar og OL i februar. Det bekrefter Henning Andersen i Sahr overfor VG. Andersen og hans firma organiserer X Games på vegne av ESPN og TV 2 i Norge, i år 8. til 11. mars i Hafjell - med blant annet Big Air ski og snowboard.

– Jeg forventer at de kommer tilbake til oss angående dette, i og med at det (Big Air i Kollen) er i konflikt med vår dato. Nå i år er dette ikke et problem med tanke på disiplin. Men det blir det hvis de skal arrangere Big Air neste år, sier Henning Andersen.

Motstand i Snowboardforbundet



Han påpeker at Christopher Frankum sitter i sportskomiteen til X Games, og at fastsettelser av dato alltid er en viktig diskusjon. Andersen tilføyer at han anser det som helt utenkelig at Norges snowboardforbund - som ikke organisert under Norges skiforbund - «skulle gjennomføre et FIS-arrangement i Norge».

President Ola Keul i Norges snowboardforbund sier til VG at «skal det arrangeres snowboardkonkurranser i Norge i regi av et forbund, er det vårt ansvar».

– X Games Oslo i 2016 var en stor suksess. Alt ligger til rette for at X Games Norway på Hafjell blir det samme, hvor igjen verdens beste utøvere stiller til start. Vi legger nå våre ressurser i arbeidet med å gjøre verdens viktigste årlige snowboardkonkurranse til fast begivenhet i Norge. Det vet vi også at landslagskjørerne våre ønsker, understreker Ola Keul.

NEPPE TIL KOLLEN: Marcus Kleveland (17) vant Big Air-sølv og slopestylegull (bildet) i X Games i Aspen for halvannen måned siden. Foto: Snowboardforbundet/Thomas Harstad

– Internasjonalt er vi medlem av World Snowboard Federation, ikke av det Internasjonale Skiforbundet (FIS). Slik den internasjonale situasjonen er nå, er det ikke aktuelt for Snowboardforbundet, svarer han konfrontert med Henning Andersens oppfatning om at det er utenkelig at Snowboardforbundet skulle gjennomføre et FIS-arrangement i Norge.

Lekt med snowboard-tanken



Christopher Frankum og Kristin Vestgren Sæterøy sier at de ikke har kontaktet Norges snowboardforbund med tanke på deltagelse av snowboardere som Big Air-gullvinner i X Games, Marcus Kleveland (17), og OL-sølvvinner i slopestyle, Ståle Sandbech (23), «i og med at arrangementet fortsatt er tidlig i planleggingsstadiet».

Frankum sier imidlertid at de vil ta kontakt med snowboarderne med tanke på å få dem med som arrangør av Big Air i FIS-verdenscupen i Holmenkollen neste år, hvis den viser seg «reelt» mulig å få til. Sæterøy sier at det vil være et naturlig neste skritt, forutsatt at de har «et konsept å prate om» og de får inn penger som gjør at det kan gå rundt.

Snowboardpresident Ola Keul svarer slik på spørsmål om han forventer at Holmenkollen Skifestival og Norges skiforbund tar kontakt angående sine møter og planer om Big Air i Kollen-verdenscupen 2018?

– Snowboardforbundet samarbeider godt med Frankum og Skiforbundet, nå for tiden mest om X Games Norway der vi er i sportsgruppen og har laget norske kvalifiserende konkurranser. Vi vil helt sikkert prates nærmere sammen også om dette.