FIS bekrefter: Langrennsløpere involvert i dopingsaken

I kjølvannet av McLaren-rapporten bekrefter Det internasjonale skiforbundet (FIS) at russiske langrennsløpere fra er involvert.

Det kommer frem i en pressemelding fra FIS torsdag.

Der bekreftes det også at det dreier seg om skiløpere som deltok under de Olympiske Lekene i Sotsji 2014.

– Langrennsløpere er inkludert i anklagene om brudd på dopingreglene, som relaterer seg til prøvene fra OL i Sotsji 2014, skriver FIS.

Russiske langrennsløpere tok i alt fem medaljer under lekene på hjemmebane, hvorav tre av de kom på 50 kilometer fristil. Martin Johnsrud Sundby ble nummer fire på distansen.

I tillegg tok det russiske herrelaget sølv på både stafett og sprintstafett.

Bakgrunn: Statlig kontrollert dopingregime under Sotsji-OL

Sundby-håpet knust

Etter at del to av McLarens rapport om den utbredte, statsorganiserte dopingen i Russland ble lagt frem forrige uke, snakket VG med Martin Johnsrud Sundby om medaljer som eventuelt kunne komme i posten.

– Det tenker jeg veldig lite på, sa han da VG spurte om hvilke tanker han gjør seg rundt et teoretisk opprykk til gull.

– Hvorfor?

– Nei, fordi jeg håper og tror; ja, hvis det er noe i denne rapporten, så håper jeg det ikke handler om langrennsløpere, svarer Martin Johnsrud Sundby.

Nå bekrefter altså FIS at langrennsløpere er involvert i skandalen, som involverer rundt 1000 russiske utøvere.

Se også: Har fått dopingliste med 31 skiskyttere

- Deler frustrasjon

I pressemeldingen skriver FIS at de i samarbeid med WADA og McLarens team jobber videre med spesifikke spor.

– FIS deler frustrasjonen til aktørene i våre idrettsgrener. FIS er sjokkert og skuffet over funnene i McLaren-rapporten ettersom det er et angrep på integriteten om en rettferdig og renn idrett, skriver Det internasjonale skiforbundet avslutningsvis.

McLaren-rapporten har kommet i to deler. Den første konkluderte med at Sotsji-laboratoriet hadde egenutviklede metoder for å «tukle til» dopingprøver.

I rapportens andre del kom det frem at salt og Nescafé var noen av metodene som ble tatt i bruk for å lure doping-jegerne.