Falla reagerte og ville protestere på Nilssons finalemanøver

FALUN (VG) Maiken Caspersen Falla måtte nok en gang se seg slått av Stina Nilsson (23) i en sprintfinale. Etter løpet var hun så irritert at hun vurderte å legge inn protest på svensken.

Det skriver Aftonbladet. Den svenske avisen melder at Falla til slutt droppet å protestere på det hun mener var i overkant mye friskøyting før oppløpet.

– Jeg synes det var dårlig gjort at hun friskøytet overdrevent lenge. Da kommer ikke jeg forbi fordi hun fekter sånn med stavene. Og selvfølgelig, når jeg kommer i mål synes jeg det er dårlig gjort, fordi det er så mye adrenalin, sier Falla når hun møter pressekorpset etter rennet, og gjør rede for hva som skjedde de siste 400 meterne i sprintfinalen.

– Men man må bare dra fordeler av det var man kan dra fordeler av. Det er lov, men kjedelig for meg når jeg føler meg sterkere og stavene hennes er i veien. Jeg er ikke irrtert og sint på henne i det hele tatt. Hun drar fordeler av det hun er god på, sier Falla.

– Gjør det som gagner min stil



Med en sterk Falla-spurt ble det likevel så jevnt som det kunne bli. Ingen visste hvem som vant da de to krysset mållinjen og kastet seg ned i snøen.

Etter 20 sekunder i spenning ble svensken utropt som vinner av juryen, som hadde studert målfotoet. Hjemmepublikum jublet vilt på Lugnet skistadion.

– Jeg forsøkte bare å akselerere min egen fart. Jeg gjør det som gagner min stil, sier Stina Nilsson om hendelsen til Aftonbladet.

Mener Nilsson er VM-favoritt



De to har nå utkjempet mange tette dueller i sprintsporet denne sesongen. Nilsson står med seier i Kuusamo, 13. plass i Lillehammer (staven knakk), 31. plass i Davos (falt i prologen) og vant sprinten på første Tour de Ski-dag i Val Müstair. I dag ble det tredje seier i sprint denne sesongen.

For Fallas del har det ikke manglet på pallplasser. Hun ble nummer to både i Finland og Lillehammer før seieren endelig kom i Davos. I Val Müstair havnet hun på plassen bak Nilsson. I dag skjedde det for tredje gang i vinter.

– Hun er favoritten i VM nå. Jeg begynner å bli vant til å bli nummer to. Jeg er i en utfordrerposisjon til VM, og den trives jeg i, sier Falla.

Gjerdrum-løperen var meget godt fornøyd med svarene kroppen ga under én måned til verdensmesterskapet i Lahti åpner med nettopp sprint. Hun spår en nervepirrende konkurranse i Finland. At det var små marginer som skilte opp til sin svenske overkvinne er hun vant til.

Ingenting på forskudd



At Nilsson får skjøvet favorittstempelet over på seg selv er hun ikke helt tilfreds med. På pressekonferansen etter rennet påpeker den svenske skiyndlingen at det er mange som har noe å gjøre i en sprintfinale.

– Men klarer du å tone ned pallplassene, ville en journalist vite.

– Jeg har fått det bra til i år. Jeg tar likevel ingenting på forskudd. Jeg holdt jo for eksempel på å ryke i semifinalen i dag, sier Nilsson.

Bjørgen: – Er for treg



JAKTER VM-FORMEN: Marit Bjørgen måtte gi seg etter semifinalen. Foto: Ulf Palm/tt , NTB scanpix

Marit Bjørgen har ikke vært i en sprintfinale siden hun ble mamma for litt over et år siden. Men heller ikke denne lørdagen skulle det skje, 36-åringen ble parkert i semifinaleheatet og ble nummer fem der.

– Jeg sliter med starten, er for tregt ut, sliter med å finne posisjonen og utnytte det jeg er god på. Og det er er å gå fort fra start av. Jeg blir jagende for å finne en luke og det blir for mye «i siste liten» for å finne en åpning. Det er ikke godt nok til å bli med til en finale, sier Bjørgen.

– Jeg skuffet meg selv veldig

Alle de syv norske løperne kom videre fra prologen. Men det norske publikum ble servert en liten overraskelse allerede i kvartfinalen da dagen var over for Ingvild Flugstad Østberg. Astrid Uhrenholdt Jacobsen led samme skjebne, hun var sjanseløs i kvartfinaleheatet Weng vant.

– Det var bare surr. Det blir umulig å gå forbi når det gås så sakte i tet. Jeg kjenner jeg er pigg, men sånn er det, sier Jacobsen til VG.

Det stoppet også i kvartfinalen for Kathrine Rolsted Harsem, som måtte se at semifinalen røk til Mari Eide med et par hundredelers margin. Sistnevnte var nær en plass i finalen etter 4.plass i semifinalen, men tiden holdt akkurat ikke.

