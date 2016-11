BEITOSTØLEN (VG) Med et gedigent favorittstempel leverte sprintdronningen Maiken Caspersen Falla (26) i sesongåpningen.

– Se her! Over toppen igjen, hun trykker til med en voldsom frekvens over toppen, kommenterte Jann Post under NRKs sending idet det avgjørende rykket fra Maiken Caspersen Falla satt mot slutten av den siste bakken i finalen.

Det samme rykket hadde gitt mange meter i de foregående heatene. Men da Falla snudde seg på starten av oppløpet i finalen så hun rett i øynene på Visna Fabjan, som nærmet seg dramatisk mot slutten.

Caspersen Falla holdt unna, og passerte målstreken to tideler foran sloveneren.

– Jeg visste ikke at det var så tett egentlig, jeg burde gått litt fortere på oppløpet. Men det gikk bra, sa Falla til NRK.

– Det her er veldig viktig trening før verdenscupen til helgen. Jeg får kjent litt på farten, og prøvd å rykke litt.

På plassen bak Fabjan fulgte Mari Eide, som går for Øystre Slidre - og har Beitostølen som sin hjemmearena.

– Det var morsomt å få det til å klaffe helt inn til finalen her. Jeg var skuffet etter fredagen, og ville revansjere det i dag, sa Eide.

Caspersen Falla vant åtte av de elleve verdenscupsprintene hun startet i forrige sesong.

I generalprøven før sirkuset starter i Kuusamo neste helg viste Gjerdrum-løperen at formen er inntakt.

I Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østbergs fravær vant hun prologen, før hun kontrollerte seg gjennom kvart- og semifinalene på veien til seier.

- Nå er Maiken der hun liker å være

Allerede i første kvartfinale fikk Caspersen Falla teste egen sprintform for alvor, da han gikk i heat med Kari Vikhagen Gjeitnes og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

– Nå er Maiken der hun liker å være, i front der hun styrer feltet. Det gjør hun både nasjonalt og internasjonalt, kommenterte Torgeir Bjørn mens Caspersen Falla styrte inn til semifinaleplass sammen med Uhrenholdt Jacobsen.

Videre kontrollerte Heidi Weng og Kathrine Harsem seg videre fra sitt kvartfinaleheat.

Nettopp duellen mellom Weng og Falla ble toneangivende i den påfølgende semifinalen.

– Det var litt maktdemonstrasjon av Maiken her nå, der hun setter i gang et temposkifte på toppen av padlebakken, kommenterte Torgeir Bjørn da Caspersen Falla distanserte Heidi Weng i Wengs favorittparti, i motbakken like før mål.



I finalen havnet Weng bakpå, og hang ikke med i kampen om pallplassene da tempoet ble skrudd opp.

