BEITOSTØLEN (VG) Med et gedigent favorittstempel leverte sprintdronningen Maiken Caspersen Falla (26) i sesongåpningen.

Falla hadde en meget sterk sesong i sprint sist. Hun vant sprintcupen sammenlagt. I tillegg er hun regjerende olympisk mester på sprint.

– Det blir tøft å følge opp. Hvert år vil man gjøre det bedre. Men man kommer kanskje til et punkt, som fjorårssesongen jeg hadde, hvor det blir vanskelig å gjøre det mye bedre, om jeg ikke begynner å gå fort på distanse, sier Falla.

– Er du den som blir jaget nå?

– Jeg vant jo sprintcupen i fjor. Da er det meg folk vil ta nå. Men det kjenner jeg ikke så veldig mye på. Det er kjempepositivt at jeg var så sterk i fjor, og om jeg klarer å heve meg enda litt fra i fjor, så ingen grunn til å være noe dårligere, svarer Falla.

– Hva kan du bli bedre på?

– Det er mye jeg kan bli bedre på. Styrke og hurtighet. Jeg har jobbet mye med spisskompetansen min, som er hurtighet og rykking. Jeg skal bli enda bedre på det. Jeg jobber mye med det jeg er god på, for det er morsomt, svarer Falla.

– Se her! Over toppen igjen, hun trykker til med en voldsom frekvens over toppen, kommenterte Jann Post under NRKs sending idet det avgjørende rykket fra Falla satt mot slutten av den siste bakken i finalen.

Det samme rykket hadde gitt mange meter i de foregående heatene. Men da Falla snudde seg på starten av oppløpet i finalen så hun rett i øynene på Visna Fabjan, som nærmet seg dramatisk mot slutten.

Caspersen Falla holdt unna, og passerte målstreken to tideler foran sloveneren.

– Jeg visste ikke at det var så tett egentlig, jeg burde gått litt fortere på oppløpet. Men det gikk bra, sa Falla til NRK.

På plassen bak Fabjan fulgte Mari Eide, som går for Øystre Slidre - og har Beitostølen som sin hjemmearena.

– Det var morsomt å få det til å klaffe helt inn til finalen her. Jeg var skuffet etter fredagen, og ville revansjere det i dag, sa Eide.

Jacobsen tar opp kampen



I Marit Bjørgen og Ingvild Flugstad Østbergs fravær vant hun prologen, før hun kontrollerte seg gjennom kvart- og semifinalene på veien til seier.

FORNØYD: Astrid Uhrenholdt Jacobsen er godt fornøyd med årets nasjonale åpning på Beitostølen, hun ble nummer åtte på søndagens sprint. Foto: Terje Pedersen , NTB scanpix

Allerede i første kvartfinale fikk Caspersen Falla teste egen sprintform for alvor, da han gikk i heat med Kari Vikhagen Gjeitnes og Astrid Uhrenholdt Jacobsen.

Sistnevnte lover å ta opp kampen mot lagvenninnen.

– Jeg skal være nærmere Maiken enn det jeg var i fjor iallfall. Maiken er et flott menneske og en god idrettsutøver. Hun har et rått konkurranseinstinkt. Hun er god til å dra frem det beste når det gjelder, sier Jacobsen til VG.

Jacobsen fortsetter:

– Folk kjenner ikke Maiken så godt. Hun er en av dem på laget som jobber mest med rekruttering og med de unge, og gjør en innsats frivillig. Det er kanskje noe av det mest imponerende med henne. Og helt etter mitt hjerte.

I finalen havnet Heidi Weng bakpå, og hang ikke med i kampen om pallplassene da tempoet ble skrudd opp.

