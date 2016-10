Skipresidenten om Johaug-saken: – Ikke tiden for å hoppe av skuta nå

Skipresident Erik Røste (56) har ingen planer om å fratre sin stilling som følge av dopingsaken rundt Therese Johaug (28).

Gangen videre i Johaug-saken: Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Anken kan gjøres av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet (FIS) og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor. En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsrett) etter spesielle regler. PS 1: I påtalenemnda sitter i dag Anstein Gjengedal, Kåre Birkeland, Rigmor Solberg og i sekretariatet, Niels Kiær. PS 2: I NIFs domsutvalg finner vi Ivar Sølberg, Marit Forsnes, Laila Andresen, Thomas Bornø, Kåre T. Claussen, Elise Christiansen. Varamedlem er Morten Kjær Enger

Da Røste møtte pressen i lokalene til Norges Skiforbund på Ullevaal stadion i dag fikk han spørsmål om han har vurdert sin stilling i kjølvannet av de mange uheldige sakene den siste tiden.

– I slike situasjoner må man alltid vurdere det. Jeg er valgt av skitinget, og har vært president i mange gode dager. Nå er jeg skipresident i en krevende fase og en krevende tid. Det er ikke tiden for å hoppe av skuta nå. Jeg skal bidra til å få skuta på rett kjøl, sier Røste til NTB.

Johaug ble i dag suspendert i to måneder av Antidoping Norge i påvente av domsavsigelse i dopingsaken mot henne.

– Jeg har jobbet sammen med de andre i denne krisen. Det er en vanskelig tid for Norges Skiforbund, og mange har jobbet mye. Jeg er en av dem, legger Røste til.

– Det er begått en feil som kan få store konsekvenser. Den skulle ikke vært begått, men når det er skjedd må vi bare jobbe gjennom det.

– Vi har rutiner for mye, men i Therese-saken ble de ikke fulgt godt nok. I en slik situasjon må vi handle, og det er satt i gang en rekke strakstiltak for å sikre at dette ikke skal skje igjen. Det betyr ikke at vi ikke hadde rutiner, men vi må være sikre på at de blir fulgt, sier 56-åringen.