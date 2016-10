Skipresidenten: Johaug-legen har det så bra som det er mulig etter forholdene

ULLEVAAL (VG) Skipresident Erik Røste snakket med Therese Johaugs (28) tidligere landslagslege Fredrik S. Bendiksen lørdag.

Gangen videre i Johaug-saken: Avgjørelsen i NIFs domsutvalg kan ankes til NIFs appellutvalg. Anken kan gjøres av utøveren, Antidoping Norge, WADA, det internasjonale særforbundet (FIS) og den nasjonale antidopingorganisasjonen i landet der utøveren bor. En avgjørelse i appellutvalget kan i tillegg ankes til CAS (Idrettens voldgiftsrett) etter spesielle regler. PS 1: I påtalenemnda sitter i dag Anstein Gjengedal, Kåre Birkeland, Rigmor Solberg og i sekretariatet, Niels Kiær. PS 2: I NIFs domsutvalg finner vi Ivar Sølberg, Marit Forsnes, Laila Andresen, Thomas Bornø, Kåre T. Claussen, Elise Christiansen. Varamedlem er Morten Kjær Enger

Lege Fredrik Bediksen trakk seg som landslagslege med umiddelbar virkning, etter at Therese Johaug avla positiv dopingtest. Det sa han på en pressekonferanse forrige torsdag. Etterpå har det vært stille fra legen. Men skipresidenten fortalte VG onsdag kveld at han har kontakt med Bendiksen.

– Takk for at du ringte

– Jeg snakket med Fredrik Bendiksen på lørdag. Og da kan jeg si at det han sa til meg er at han hadde det så bra som det er mulig etter forholdene, men han takket veldig for at jeg ringte, sier Røste til VG.

Johaug og legen forklarte forrige torsdag at Bendiksen kjøpte to kremer på et lokalt apotek i Italia da landslaget hadde kommet til Livigno, siden Johaug hadde en vond solforbrent leppe. Den ene av dem var kremen Trofodermin, som innholder det forbudte stoffet.

– Fredrik er legen min, han er legen til landslaget. Han er ekspert på idrettsmedisin, og har over 30 års erfaring. Jeg hadde full tillit til ham, og hadde overhodet ingen grunn til ikke å stole på det han sa, sier Johaug.

Trekker seg ikke



Onsdag kveld møtte Røste pressen i lokalene til Norges Skiforbund på Ullevaal stadion, han fikk spørsmål om han har vurdert sin stilling i kjølvannet av de mange uheldige sakene den siste tiden. VG spurte også om han har hatt kontakt med Bendisen.

– Nå står vi i en vanskelig situasjon, jeg syns ikke det er riktig å vurdere det nå. Jeg har tenkt jeg skal stå gjennom det her. Og jeg skal lede Norges skiforbund også gjennom en vanskelig periode, sier Røste til VG.



CAS-ekspert mener Johaug får minimum ett års utestengelse.

Han innledet med å snakke om at det fine han har vært med på som skipresident. Men nå er det alvor, skiforbundet har hatt to dopingsaker den siste tiden, med sine beste utøvere.



– I en slik situasjon som vi er nå, så er det ingen tvil om at man gjør alltid sine vurderinger. Jeg er valgt av skitinget i Norges skiforbund og har vært skipresident i mange gode dager, det har vært veldig hyggelig, veldig motiverende og inspirerende, sier Røste.

Johaug ble i dag suspendert i to måneder av Antidoping Norge i påvente av domsavsigelse i dopingsaken mot henne.

SKIPRESIDENT: Erik Røste møtte pressen i skiforbundets lokaler på Ullevaal stadion onsdag kveld. Medieansvarlig Gro Eide var også med. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Strakstiltak



Han var litt over en halv time forsinket til sitt eget pressemøte. Fem medier hadde møtt opp for å få fem minutter med skipresidenten hver, alle pushet tiden litt.

Skipresidenten forteller om strakstiltak de har gjennomført i dag (onsdag).

– Vi måtte sette i gang noen strakstiltak. Det har vi gjort i dag. Kanskje det aller viktigste grepet som jeg ser det, er grepet med at vi har protokollen hvor alle nye medisiner som utøvere skal bruke, da skal både lege og utøver signere på at de har sjekket på WADAs liste at det ikke står der, sier Røste til VG.

Her er skiforbundets syv strakstiltak.

– Vi har rutiner for mye, men i Therese-saken ble de ikke fulgt godt nok. I en slik situasjon må vi handle, og det er satt i gang en rekke strakstiltak for å sikre at dette ikke skal skje igjen. Det betyr ikke at vi ikke hadde rutiner, men vi må være sikre på at de blir fulgt, sier 56-åringen.

Tar kulturministerens oppdrag på alvor



Skipresidenten fikk spørsmål fra samtlige medier om han vurderer sin stilling i kveld. Forrige uke var han med i Debatten på NRK. Blant andre kulturminister Linda Hofstad Helleland var sterkt kristisk til det som er skjedd i langrennsleiren med to dopingsaker på kort tid. Røste opplever ikke at Helleland ba ham gå av.

– Hun var opptatt av at det skulle gjennomføres gode rutiner, og at norsk idrett har en vei å gå. Det oppdraget har vi tatt på alvor. Det gjorde vi etter Martin Johnsrud Sundby-saken. Under ett døgn etter at det kom påstander om at friske utøvere var medisinert, så ga jeg oppdrag til langrennskomiteen at de skulle nedsette et utvalg, vi har handlet rask. Det har vi også gjort nå med de strakstiltakene. Kulturministeren er opptatt av at vi skal være et foregangsland, og da skal ikke slike ting som nå har skjedd skje, sier Røste.

– Opplevde du at kulturminsteren ba deg gå av?

– Jeg opplevde at hun var vedlig tydelig og klar, til norsk idrett og også til meg, som leder for norsk skisport. Det budskapet har jeg tatt til meg, og skal sørge for at det blitr tatt på alvor, svarer Røste.