ST. MORITZ (VG) Skipresident Erik Røste er glad for at «astmautvalget» fastslår at friske utøvere ikke har fått medisiner. Samtidig erkjenner han at det er ting å ta tak i.

Vinden blåste begge veier for Norges Skiforbund under torsdagens pressekonferanse: Utvalgsleder Katharina Rise var klar på at utøvere uten symptomer ikke hadde blitt medisinert i norsk langrenn.

Samtidig kom det flere eksempler på det utvalget mente var for dårlige rutiner. Det handlet blant annet om utlevering av medisiner fra legekofferten og om journalføring. I tillegg ble det stilt spørsmål ved signaleffekten overfor barn og unge ved å bruke såkalt forstøverapparat.

Det er apparatet Martin Johnsrud Sundby brukte da han brøt dopingreglementet. Nå fortsetter bruken av forstøveren – men uten salbutamol som kostet Sundby to måneders utestengelse.

– Jeg er glad for at utvalget så tydelig fastslår at friske utøvere ikke har vært medisinert. Det var hele utgangspunktet for denne saken, sier Erik Røste.

Kommentar: «Rot og rør i Røstes reir»

Han møter VG i lobbyen på det «norske» hotellet Crystal i sentrum av St. Moritz, og tenker tilbake på TV 2-saken fra august i fjor. Da hevdet to anonyme utøvere, selverklært friske, at de var tilbudt astmamedisin på langrennslandslaget.

– Jeg oppfatter at utvalget har vært veldig tydelig på det som har vært bra, og det som kan forbedres, sier Røste.

Skipresidenten registrerte også at utvalget sa de møtte et forbund preget av ydmykhet og respekt underveis i arbeidet.

– Det er likevel en del rutiner som bør forbedres, skal vi tro utvalgslederen?

– Det er forhold som utvalget mener skal forbedres. Ganske mye er allerede tatt tak i, og så er det ting som vi må diskutere. Jeg opplever problemstillinger som ikke bare er aktuelle for norsk idrett, men at det også er naturlig at vi kontakter nabolandene våre, samt FIS. Det at vi får det så tydelig anbefalinger fra utvalget gjør det også enklere for oss å ta tak i det, sier Røste.

Han gjorde seg klar til avreise for Norge da VG møtte ham torsdag kveld. I en nabosofa satt kommunikasjonssjef Espen Graff.

De to har lagt hektiske måneder bak seg. Dopingdommene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug har krevd enorme ressurser. Den overordnede astmadebatten kommer på toppen av det igjen.





– Først Johaug-saken, så Sundby-saken. Hvordan kunne det skje? Har vi blitt høye på oss selv?

– Jeg tror det er for tidlig å gå inn i en dyp analyse av det. Langrennskomiteen har i dag vært tydelig på at rapporten skal få en grundig og god behandling. Skistyret ser fram til det. Utvalget peker på ting som burde vært gjort bedre. Det er ingen grunn til å bagatellisere det som har skjedd. Jeg som langrennskomiteen, er opptatt av vi som organisasjon tar lærdom av det som kommer fram.

– Men hvordan havnet vi her?

– Både i Martin- og Therese-saken har vi (NSF) tatt ansvar. Det skulle ikke ha skjedd, men skjedde likevel. Det er nok mange som har stilt seg spørsmålet «Hvordan kunne det skje?». Jeg har ikke noe godt svar, men det er ingen tvil om at ansvaret ligger hos oss. Når det gjelder det som har kommet frem i dag, så fikk vi svar på mye av det som var hele utgangspunktet. Og så er det en del ting som må forbedres. Noe er gjort, og noe må vi fortsette å forbedre, sier Røste.

Så du denne? Mener forstøverbruken i Norges Skiforbund kan oppfattes «etisk problematisk»

Bruken av forstøverapparater, som er en «motor» som pumper medisin inn i kroppen, vil fortsatt benyttes på langrennslandslaget. Men ikke med astmamedisinen Ventolin.

Utvalget mener effekten av et forstøverapparat slik skiforbundet har hevdet, ikke kan dokumenteres. Samtidig ble det sagt at det kanskje er uforsvarlig å ikke bruke det, dersom utøverne føler en effekt.

Les også: Svensk landslagssjef kritiserer norsk astma-håndtering

På spørsmål om forstøverbruken kan virke provoserende på utlendinger, svarer Røste:

– Jeg er glad for at utvalget har gått så grundig inn i problemstillingen. De har gitt oss klare anbefalinger om å dokumentere effekten av bruken. Samtidig gir de aksept når utøverne sier at det gir effekt. Men det reises også utfordringer rundt det å informere: Man skal ikke oppleve at man skal «medikalisere» toppidretten. Det er et klokt råd.

– Er det et tankekors at 50-70 prosent av utøverne utvikler astma? Om sønnen eller datteren din begynner med langrenn og blir virkelig god, er sjansen stor for at han eller hun utvikler astma?

– Svaret på det er «ja». Akkurat det tok jeg opp med det svenske forbundet i desember. Vi bør se på det i fellesskap. Den svenske legen har vært tydelig på dette. Hvordan kan vi utvikle metoder for å hindre at vi kommer dit? Utvalget kommer med gode oppfordringer. Vår representant i den medisinske komiteen (i FIS) har vært opptatt av kuldegrenser. I dag fikk vi hjelp på den måten at det bør tas opp på nytt, mener skipresidenten.

– Kuldegrense i et renn er én ting, men det er vel viktigere i hverdagen, når utøverne trener?

– Det er det jeg sier: Det er der vi bør konsentrere jobbingen. Det at så mange utvikler luftveisproblemer er den store utfordringen. Det ble sagt at man har 30.000 tester på norske toppidrettsutøvere. Det materialet bør kunne brukes.