Ledelsesekspert: – Røste burde skjønt tegningen og gått av

BI-professor og ledelsesekspert Petter Gottschalk mener skipresident Erik Røste ikke forsto signalene som ble sendt i hans retning fra kulturministeren under den TV-sendte debatten på NRK etter at Johaug-saken sprakk torsdag.

Der gikk både Fredrik Aukland og idrettsminister Linda Hofstad Helleland svært langt i å kritisere Røste og norsk skisport. Det skjer etter at Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug skal ha brutt dopingreglene med bare måneders mellomrom.

Gottschalk: – Burde gått av



Etter Sundby-saken i sommer, satte Skiforbundet ned et granskingsutvalg som skal se på medisinbruken i norsk langrenn. I går fremsto statsråden sjokkert over at det ikke hadde blitt iverksatt strakstiltak.

– Erik Røste burde skjønt tegningen og gått av. Kritikken han fikk handlet om at det ikke holdt å sette ned et granskingsutvalg etter Martin Johnsrud Sundby-saken. Da skal man reagere umiddelbart hva gjelder kontroll av medisinbruk. Det at han ikke hadde noe mer å berette enn at det var satt ned et utvalg i løpet av flere måneder, minner om gamle dager. Da pleide politikere å sette ned en komité eller et utvalg når noe var vanskelig. Slikt holder ikke lenger, sier Petter Gottschalk, ekspert på ledelse, til VG.

– Reagerte du på svarene fra Røste under Debatten?

– Ja, på helt håpløse uttalelser fra Røste når han fikk kritiske spørsmål fra statsråden og Fredrik Aukland. De var helt krystallklare på topplederansvaret. Det var forferdelig da Røste forsøkte å henvise til langrennskomiteen, og på den måten peke nedover. Det smarteste vil være å trekke seg, sammen med landslagslegen, sier BI-professoren.

KRITISERER RØSTE: Kulturminister Linda Hofstad Helleland, her fra en tilstelning i Bjørvika i Oslo nylig. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Krass kulturminister



Kulturministeren understreket i går at det er norsk skisport som selv må avgjøre om man har tillit til norsk langrenn. Men tilliten ute blant folk er svekket, mener Høyre-politikeren.

Og hun hadde forventet at mer var gjort i etterkant av Sundby-saken i sommer.

– Det er alltid en god ting ikke å skyve ansvaret nedover. Når man er leder så må man ta det hele og full ansvaret, og ikke bare skylde på menneskelig feil, menneskelig svikt, sa Hofstad Helleland (se hele ordvekslingen nederst på siden).

Røste: – Tar til meg kritikken



VG konfronterte i går kveld Erik Røste med uttalelse fra ledelsesekspertene i denne saken, samt stilte spørsmål ved hvorvidt han har vurdert sin egen stilling etter Johaug-saken.

Det siste svarte ikke Røste på i en e-post til VG:

«Dette er en vanskelig sak for oss alle og jeg tar definitivt til meg kritikken. Jeg er valgt av skitinget og skiforbundets medlemmer. Min jobb er å bidra, sammen med skistyret og langrennskomiteen, til at vi får gjennomført nødvendige endringer. I den sammenheng er jeg glad for at skikretslederne i dag har gått ut og sagt at de har full tillit til langrennskomiteen, skistyret og meg» skriver skipresidenten.

Norges Skiforbund sendte i går ut en pressemelding med følgende budskap:

«Enkelte medier var i går og i dag i kontakt med enkelte skikretser vedrørende tilliten til Skistyret og Skipresidenten. Samtlige kretsledere i Norges Skiforbund ønsker derfor å formidle at de har full tillit til Skistyret, Skipresidenten og Langrennskomiteen i forbindelse med den alvorlige situasjonen Norges Skiforbund nå er i».

Riksrevisor Foss: – Amatørmessig



KRITIKER NUMMER TO: Riksrevisor Per-Kristian Foss, her fra en pressekonferanse i Riksrevisjonen i 2015. Foto: Frode Hansen , VG

Riksrevisor og tidligere høyrepolitiker Per Kristian Foss gikk i går også ut mot toppledelsen i Skiforbundet i et intervju med NRK.

– Det er utrolig at de har et system uten kvalitetssikring, uten kontrasjekk og at flere er inne i bildet i slike alvorlig avgjørelser som kan føre til dopinganklager. Jeg er overrasket over at idretten etter så mange år driver så amatørmessig. I samfunnet ellers er man ofte vant med at det er noen hoder som ruller. Det er utrolig at ledere går klar av så dramatisk systemsvikt som dette er. Det er støtteapparatet som svikter, ikke idrettsutøvere eller enkeltleger, sier Foss.

Foss presiserer at han uttaler seg som skiinteressert privatperson, men innrømmer samtidig at om Riksrevisjonen hadde sett på saken ville de kommet med betydelig forslag til systemer for kvalitetssikring av avgjørelser.

«På vei mot avgrunnen»



Ole I. Iversen har doktorgrad i ledelse, og har skrevet flere bøker om temaet. Han så ikke Debatten på NRK i går. Men han har i lengre tid reagert på det han kaller et stadig tidligere mønster blant norske idrettsledere.

– Det virker som at det er liten aksept for det å stille kritiske spørsmål. Det er mange eksempler på dette etter hvert. Det er farlig når de som stiller kritiske spørsmål, som Bjørge Stensbøl har gjort, blir halshugget. For da stopper spørsmålene å komme. Da baserer man seg i stedet bare på positive signaler. Uteblir kritiske spørsmål internt, er ledelsen på vei mot avgrunnen, sier han til VG.

Iversen mener det virker som om Sundby-saken ikke har blitt tatt alvorlig nok.

– Det at det ikke har skjedd noe utover nedsettingen av et utvalg, – og så dukker det opp en sak som er enda mer alvorlig: Det er nesten så man ikke tror at det er mulig. Det sier litt om selvgodheten og arrogansen som råder.