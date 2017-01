En hundredel avgjorde sprintfinalen mellom Falla og Nilsson i Falun

En hundredel var det som skilte de to. Til slutt var det svenske Stina Nilsson (23) som kunne juble for seieren over Maiken Caspersen Falla (26).

Heidi Weng og Maiken Caspersen Falla sto igjen som de norske alibiene i sprintfinalen i Falun. Men det ble en thriller mellom Caspersen Falla og hjemmehelten Stina Nilsson. Spurten var rekordjevn og ingen viste hvem som vant da de to krysset mållinjen og kastet seg ned i snøen. Etter 20 sekunder i spenning ble svensken utropt som vinner av juryen, som hadde studert målfotoet.

– Jeg hadde jo lyst til å vinne, men følelsen nå er mye bedre enn den var i Toblach. Jeg er mye nærmere toppform nå enn jeg har vært, sa Falla til NRK.

Så du? Northug snakket ut etter vrakingen

– Jeg er så glad

– La oss håpe å få slippe å møte Stina Nilsson på sisteetappe i VM, sa NRK-ekspert Torgeir Bjørn.

Heidi Weng ble nummer tre i finalen.

Caspersen Falla startet finalen meget bra og ledet lenge. Likevel klarte hun aldri å riste av seg Nilsson - og til slutt gjorde de opp om seieren.

– Det var så jevnt i finalen! Jeg er så glad for å vinne her, sa en smilende Nilsson i seiersintervjuet med FIS.

VG Live: Referat fra prologen

Parkerte Bjørgen

Marit Bjørgen har ikke vært i en sprintfinale siden hun ble mamma for litt over et år siden. Men heller ikke denne lørdagen skulle det skje, 36-åringen ble parkert i semifinaleheatet og ble nummer fem der.

– Jeg var for treg i starten. Jeg ble liksom «på hæla» hele veien. man må være kvikk fra starten, der var jeg ikke god nok, sa Bjørgen til NRK.

JAKTER VM-FORMEN: Marit Bjørgen måtte gi seg etter semifinalen. Foto: Ulf Palm/tt , NTB scanpix

– Jeg skuffet meg selv veldig

Alle de syv norske løperne kom videre fra prologen. Men vi fikk en liten overraskelse allerede i kvartfinalen da dagen var over for Ingvild Flugstad Østberg.

– Veldig kjedelig og veldig skuffende. Jeg var egentlig på hugget, men kjørte et par dårlige svinger... Det er altfor dårlig at jeg ikke tar meg videre. Jeg skuffet meg selv veldig, sa Flugstad Østberg til NRK.

Anbefales: Her er svarene på 12 sentrale spørsmål i Johaug-saken

Astrid Uhrenholdt Jacobsen led samme skjebne, hun var sjanseløs i kvartfinaleheatet Weng vant.

– Bare surr. Det var synd, men jeg var ikke god nok, sa hun til NRK etterpå.

Det stoppet også i kvartfinalen for Kathrine Rolsted Harsem, som måtte se at semifinalen røk til Mari Eide med et par hundredelers margin. Sistnevnte var nær en plass i finalen etter 4.plass i semifinalen, men tiden holdt akkurat ikke.

Saken oppdateres!

Lest denne? Kommentator mener Northug «pisser på skiledelsen»