Treneren: Ustjugov var forbanna etter stavkluss

SANDNES (VG) Sergej Ustjugov (25) følte seg i kjempeslag og øynet sin andre seier under Blinkfestivalen. Men så gikk det helt galt med to par staver.

Russeren hadde nemlig full kontroll i kvartfinalen og lå bra an i semifinalen da staven hans ble kjørt rett over av en annen løper.

– Før den første broen krasjet noen i staven hans. Han måtte over broen og få en ny. Men den han fikk var også brukket. Så ble luken for stor og han hadde ingen sjanse, sier Ustjugovs tyske trener, Markus Cramer, til VG.

– Veldig sint



Ustjugov var alt annet enn fornøyd med det som skjedde. Han gikk rett i utøverteltet og var ikke spesielt interessert i å prate.

Deretter forlot han rulleski-stadion før finalene i visshet om han at han kunne bli den eneste utøveren med to seire i årets utgave av Blinkfestivalen. Han vant nemlig 15 kilometeren fellesstart i går.

– Han var veldig sint. Han følte seg bra. Og han tenkte han kunne vinne. Når noe sånt skjer, så blir de umiddelbart veldig sinte, men nå har han roet seg, sier Cramer.

RÅSTERK: Sindre Bjørnestad Skar imponerte i Sandnes igjen. Foto: Mikal Aaserud, VG

Beste treningssommer på lenge



Dermed gikk finalen uten den «russiske bjørnen». Finalefeltet besto av Teodor Peterson, Sindre Bjørnestad Skar, Alexander Pansjinski, Kasper Stadaas, Aleksander Ek og Even Sæteren Hippe.

Bjørnestad Skar tapte spurten mot Ustjugov i går, men fikk på mange måter en revansje. Landslagsløperen spurtet i mål like foran svenske Peterson.

– Formen er som den skal være. Jeg flyr ikke om dagen. Jeg har hatt min beste treningssommer på flere år. Ting funker, sier Skar til VG.

– Ble det et lett finaleheat uten Ustjugov?

– Nei, det var så vidt på slutten der. Jeg prøvde å gå de siste 600-700 meterne. Jeg hadde håp om å gå i fra, men Peterson kom farlig nærme på slutten. Hadde det vært 20 meter til så hadde han tatt meg kanskje, sier Skar.

– Som ei kjerring



Et annet norsk vinnerhåp - Emil Iversen (25) forsvant ut av kvartfinalen i sprintrennet. Uten uhell riktignok. Men på en flau måte synes han selv.

– Sluttspurten var ganske bra, men jeg merker at jeg er som ei kjerring i svinger og over kuler her på asfalten. Det er ikke det samme killerinstinktet som jeg har når jeg går på ski om vinteren. Jeg er faktisk redd for å falle, og jeg tok meg selv i det i mitt heat. Det er litt flaut. I fjor var det ei som fikk skulderen ut av ledd her i fjor. Det er greit å unngå det, men jeg blir for defensiv, sier Emil Iversen.



