KRISTIANSAND (VG) Petter Northug (31) kunne ikke gjøre noe med lagkompis Niklas Dyrhaug i solsteika på Sørlandet. Likevel mobiliserte han og dro frem superkreftene i spurten mot Martin Johnsrud Sundby.

– Det er det nærmeste du kommer syden i Norge. Man kan ikke klage når det er som det her. Men det er brutalt å gå konkurranse igjen, men moro å få gå med startnummer. Det er god matching med mange harde konkurrenter, sier Northug til VG.

Han startet likt med Niklas Dyrhaug under jaktstarten i Kristiansand lørdag kveld, men måtte raskt gi slipp.

– Petter var mer motivert for Palmesus (festival i Kristiansand) en periode, men han fikk skjerpet seg, så kom han etter hvert, sier Emil Iversen og flirer.

– For tidlig i form



Dyrhaug gikk knallhardt ut og skaffet seg etter hvert en luke ingen klarte å tette. Tydal-gutten vant konkurransen med ni sekunder ned til Ånund Lid Byggland på andreplass, og ti sekunder foran Petter Northug.

– Det var artig. Det var veldig god stemning, og når Kristiansand byr på dette været så blir det kalas. Nå skal vi gutta kose oss og ta oss en tur på konsert etterpå, sier dagens vinner til VG.

Emil Iversen og Martin Johnsrud Sundby måtte begge se at Northug, som lå bak i feltet og lurte de første ni av ti rundene, i kjent stil snek seg foran på oppløpet. De to ble nummer fire og fem.

– Det var et kjemperenn. Men Niklas viser at han nok en gang er for tidlig i form. Det er artig å se, og det er gøy for ham nå at han får skinne litt i sola, men det kommer tyngre dager, melder Emil Iversen i et forsøk på å terge Dyrhaug.

Første konkurranse på lenge



Det ble en skikkelig folkefest i Kristiansand lørdag. Samtidig som festivalen Palmesus pågår, samlet byen noen av de beste langrennsløperne i landet til rulleskirenn.

Det er også første gang Petter Northug konkurrerer med startnummer på brystet denne sesongen. Siden begynnelsen av mai har Northug trent og vært i høyden. Han har faktisk tilbakelagt hele 29 (!) dager i Nord-Italia i mai/juni.

Da han endelig skulle sette rulleskiene på beina under Kanalrennet i Telemark sist helg, ble publikum snytt for en stjerneduell mellom 31-åringen og Sundby. Northug hadde sår hals og meldte avbud.

I solfylte Kristiansand var han imidlertid tilbake.

Dyrhaug sterk hele dagen



Konkurransen startet med en prolog på under en kilometer. Fredrik Riseth fra Byåsen vant seks sekunder foran Niklas Dyrhaug og Northug. Sundby ble nummer seks på prologen – to sekunder bak landslagsduoen igjen.

Deretter fulgte jaktstarten (ti runder ganger cirka 800 meter), hvor prologdifferansen ble ganget med fire, for å få en viss avstand mellom løperne.

Der ble Dyrhaug for sterk for alle, mens Northug fikk mer enn godkjent i sesongdebuten.