Iversen: – Jeg er som ei kjerring i svingene

SANDNES (VG) Sindre Bjørnestad Skar vant herrefinalen foran svenske Teodor Peterson. Dermed ble det for en gangs skyld norsk seier i både dame- og herreklassen på Blink.

Til tross for uhell vant Maiken Caspersen Falla kvinnenes finale tidligere i kveld. Etterpå var det Sindre Bjørnstad Skar sin tur. Kvelden ble helnorsk før Åge Aleksandersen spilte opp til dans i målområdet.

Et annet norsk vinnerhåp - Emil Iversen (25) forsvant ut av kvartfinalen i sprintrennet. Uten uhell riktignok. Men på en flau måte synes han selv.

– Sluttspurten var ganske bra, men jeg merker at jeg er som ei kjerring i svinger og over kuler her på asfalten. Det er ikke det samme killerinstinktet som jeg har når jeg går på ski om vinteren. Jeg er faktisk redd for å falle, og jeg tok meg selv i det i mitt heat. Det er litt flaut. I fjor var det ei som fikk skulderen ut av ledd her i fjor. Det er greit å unngå det, men jeg blir for defensiv, sier Emil Iversen.



Også Sergej Ustjugov røk ut tidlig på dagens sprint. Finalefeltet besto av Teodor Peterson, Sindre Bjørnestad Skar, Alexander Pansjinski, Kasper Stadaas, Aleksander Ek og Even Sæteren Hippe.

Iversen sier til VG at han gjerne skulle vært som VM-kongen Ustjugov, som danset gjennom Sandnes gater, helt til han fikk trøbbel med stavbrekk.

