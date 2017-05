Emil Iversen avslører sannheten om «forholdet» til svenske Stina Nilsson

Svenske medier gikk bananas da romanseryktene gikk om deres nye skistjerne Stina Nilsson (23) og Emil Iversen (25). Iversen syns det var komisk - og litt artig.

I vinter skrev svenske medier en rekke historier om Emil Iversen og Sveriges nye langrennsstjerne, Stina Nilsson.

Petter Northug lot seg ikke be to ganger - og brukte enhver anledning til å bygge romanserykter mellom de to.

Les også: Nilsson var VM-favoritt, men måtte forklare seg etter at hun falt i semifinalen.

Denne uka er 25-åringen på samling med Olympiatoppen på Sjusjøen, men da VG møtte ham i Oslo i forrige uke spurte vi hva det egentlig var - og er - mellom ham og Nilsson.

– Hun er kjempefin. Det legger jeg ikke skjul på. Stina er en fin, søt og snill jente. Vi er gode venner, sier Iversen og legger til:

– Men det har aldri vært noe mer enn det.

Så du denne? Iversen: Slik er den perfekte langrennskroppen.

Mest lest i Sverige



Svenske medier kjørte på med «Emil og Stina-spørsmål» gjennom hele sesongen.

– Det er komisk, sier Iversen.

Emil Iversen vant 30 kilometeren i Falun rett før VM i Lahti. Etter seieren raljerte Northug om kompisen i kjent stil.

– Da blir det penger på konto og damer på fanget, sa Northug.

I denne videoen forteller Iversen om sine krav til drømmedama:

Stina Nilsson ble nummer tre i årets Tour de Ski, mens eks-kjæresten til Iversen, Heidi Weng, vant. Etter Tour de Ski fikk han en epost fra pappa Ole Morten Iversen.

– Han skrev at den mest leste saken på Expressen den dagen var at jeg heiet mer på Heidi enn Stina foran den siste dagen, sier Iversen.

Dette skrev Expressen: «Han har flørtet åpent med Stina Nilsson hele vinteren. Men da Tour de Ski skulle avgjøres heiet Emil Iversen plutselig på ekskjæresten Heidi Weng».

– Det er mye rart, sier Iversen og ler.

Det blir flere joggeturer



Svenske Aftonbladet skrev dette i fjor høst: «Det er ingen hemmelighet lenger. Emils forelskelse er brobygging til Sverige».

Les også: Har klare krav til drømmedama.

Iversen syns svenske medier tok litt av.

– Det har bare vært en artig greie. Men det ble litt mye etter hvert, sier Iversen.

I løpet av langrennssesongen ble den svensknorske duoen observert joggende sammen flere ganger. Romanseryktene ble ikke noe mindre av det.

– Var det noe dere gjorde for å «ha det litt moro» med pressen?

– Nei. Det passet veldig godt. Hun jogger ganske sakte, mens Niklas (Dyrhaug) jogger for fort, så istedenfor å jogge alene så var det trivelig å jogge med Stina. Så det blir sikkert flere av dem. Det var fine joggeturer, svarer Iversen.

Han har hatt litt kontakt med henne etter at sesongen var over. Men han står fast ved at de bare er gode venner, og at det ikke kommer til å bli noe mer mellom dem.

– Vi er like gode venner nå som vi var i vinter, sier Iversen.