Ekspertenes dom: Disse langrennsløperne kjemper om VM-plass

Tre utøvere må vinne, for to holder det å bekrefte form, en må ta medalje og en har gitt opp. Og hva med Petter Northug?

Norgesmesterskapet på ski fra torsdag til søndag er Petter Northugs siste sjanse til å overbevise landslagsledelsen om at han skal gå mer enn sprint og femmil i Lahti.

Tolvmannstroppen tas ut på lørdag etter at tremilen i NM er unnagjort.

Emil Iversen, Johannes Høsflot Klæbo, Sindre Bjørnestad Skar og Finn Hågen Krogh – som er trolig de fire utøverne som kommer til å gå sprinten i Lahti-VM – samt tittelforsvarer Northug. TV 2-ekspert Odd-Bjørn Hjelmeset mener laget er så godt som «bankers».

I tillegg til de nevnte, meldte VG tidligere i måneden at også Martin Johnsrud Sundby, Didrik Tønseth og Anders Gløersen er VM-klar. NRKs skiekspert Petter Skinstad mener Sjur Røthe og Niklas Dyrhaug må «gå seg ut» av troppen.

Med ni mann «klar» for VM-troppen, gjenstår det hanekamp om de tre siste plassene, primært mellom dette knippe utøvere.

Disse ti utøverne mener ekspertene skal inn i tolvmannstroppen Martin Johnsrud Sundby Emil Iversen Finn Hågen Krogh Didrik Tønseth Sindre Bjørnestad Skar Johannes Høsflot Klæbo Sjur Røthe Niklas Dyrhaug Anders Gløersen Petter Northug

Petter Northug



Det største spørsmålet – uansett hvordan man vrir og vender på det – er om Petter Northug får plass i tolvmannstroppen til Norge, og dermed er tilgjengelig for andre øvelser enn sprint og femmil hvor han er tittelforsvarer.

– Om Petter blir nummer tolv, 17 eller 31 betyr ingenting for ham, da går han som han vil, bemerker TV 2-ekspert Odd-Bjørn Hjelmeset om Northugs svake plassering i Falun overfor VG.

Han mener det er liten tvil om at Northug bør være å finne i tolvmannstroppen som konkurrer om startplassene i Lahti.

– Petter kommer jo uansett til å gå sprint og femmil. Skulle han vise form på sprinten, ville det være fryktelig dumt å ikke ha tatt ham ut. Jeg blir veldig overrasket om han ikke kommer med. Er han ikke med, da er han helt uaktuell. «Petter er Petter», sier Hjelmeset.

Heller ikke NRKs langløpsekspert Petter Skinstad er i tvil om at det er plass til trønderen i tolvmannstroppen.

– Martin Johnsrud Sundby og Petter Northug hadde fått beskjeden ved sesongstart om jeg bestemte, sier Skinstad bestemt til VG.

VG gjør oppmerksom på at Skinstad har vært brukt som treningspartner til Northug når trønderen har stått utenfor landslaget.



– Personlig synes jeg Petter Northug bør med. Han har tross alt eneste individuelle gullmedalje på distanserenn siden Hjelmeset i Sapporo 2007. Han har bært frem Norge i mesterskap. De har plass til en slik mann i en tolvmannstropp, fortsetter Skinstad til VG.

Eirik Brandsdal – seier i NM-sprinten



Brandsdal er med sine seks verdenscupseirer og tre individuelle NM-gull en som vet hvordan det er å stå på toppen av pallen. Det mener Skinstad tale hans favør når det endelige uttaket kommer.

– Har vært blant verdens beste sprintere, som med et NM-gull vil være vanskelig å komme utenom, sier NRK-eksperten, og sammenligner med uttaket av Ola Vigen Hattestad før Sotsji-OL.

– Brandsdal er nok med i miksen. Arild Monsen (langrennstrener) vet litt mer om hvorfor Brandsdal ikke har prestert med sin sjukdom i vinter. Har han vært helt rå i sommer og høst, og de tror at han kan komme i form, vil de nok vente i det lengste.

Håvard Solås Taugbøl – må vinne sprinten i NM



– Taugbøl har prestert nok til å være med i diskusjonen, men kanskje ikke til Lahti, sier Hjelmeset.

– Det som taler mot å ta ut en av sprinterne, er at det kan bli litt snevert, sier Hjelmeset som da i utgangspunktet tenker på Brandsdal og Taugbøl.



I motsetning til Niklas Dyrhaug og Sjur Røther, som Skinstad mener må gå seg ut av troppen, er Taugbøl en som må gå seg inn hevder NRK-ekspert Skinstad.



– Han har vist jevnhet i verdenscup og skandinavisk cup. For å være aktuell for et verdensmesterskap må gå han seg inn, men han har ikke gått seg ut, understreker Skinstad.

– NM-gull er billetten!

Ola Vigen Hattestad – satser mot Pyeongchang 2018

Hattestad står over NM og olympiamesteren fra 2014 OL i Sotsji ser ut til å ha rettet fokus mot å forsvare tittelen sin neste sesong.

Pål Golberg – må vinne 15 km klassisk under NM



Brandsdal og Taugbøl er kun aktuell for sprinten, mens mannen som leder sprintverdenscupen, men kun fikk gå 30 kilometer i Falun, også kan bli aktuell for 15 kilometer klassisk og en lagsprint. Potensiell VM-deltagelse avhenger av NM-suksess – også for Golberg.

– Han må prestere hele NM! 15 klassisk på torsdag blir ekstremt viktig, men den kan jo Pål Golberg kan vinne. Han har vunnet verdenscuprenn, så han kan være fint å kjempe om en plass der, mener Hjelmeset, som ikke tror 43. plassen på 30km i Falun nødvendigvis indikerte en formknekk.

– Jeg tror ikke Pål (Golberg) egentlig var fem minutter bak teten, heller ikke at Petter (Northug) var tre minutter bak i Falun. Hadde de fått en ulv i hælene, hadde de nok godt fortere begge to, humrer den tidligere klassiskspesialisten.

Nok en gang får mannen som tok Norges forrige individuelle gullmedalje på et distanserenn medhold fra NRK-ekspert Skinstad.

– Golberg er interessant nok ikke er inne, men bør ha en fair sjanse.

– Golberg og er avhengig av å vinne 15 kilometer for å komme til VM, og det er han god nok til også, mener Skinstad.

VERDENSCUPSEIER: Pål Golberg seiret i sesongens første verdenscuprenn, foran svenske Calle Halfvarsson (t.v.) og Johannes Høsflot Klæbo (t.h.). NRK-ekspert Petter Skinstad mener sistnevnte bør «få den plassen Northug ikke fikk før OL i Torino 2006». 20-åringen har to tredjeplasser i sprint, samt en 2. plass sammenlagt fra minitouren på Lillehammer inneværende sesong. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Simen Hegstad Krüger – trenger å bekrefte form



– Krüger er en ordentlig kar og har pallplassering fra Tour de Ski, men det kan også være fint å ha med en allrounder som Hans Christer Holund som er aktuell for flere øvelser, mener Hjelmeset.

Petter Skinstad tror 23-åringen ligger godt an til å komme med i den endelige troppen.

– For ham gjelder det å vise seg like god som i Tour de Ski. Han må enkelt og greit bekrefte at han er like god som han var da, mener NRK-eksperten.

Hans Christer Holund – må finne tilbake til gammel form



– Har prestert bedre enn man skulle tro tar man skadehistorikken i betraktning (operert i høst). Han må komme enda et hakk høyere opp på listen enn han har gjort i verdenscup, sier Skinstad.

– Holund var på pallen i Lahti under prøve-VM, og han må på en måte opp på det nivået som han viste da.

Hjelmeset er av den oppfatning at Holund og Krüger fort kan bli tatt ut, uten at det betyr annet enn at de får seg en tur til Lahti.

– Det er slettes ikke sikkert at alle som tas ut kommer til å få gå i VM. Klart det gjelder sprintere om det blir tatt ut flere enn fire pluss Petter (Northug), men det er heller ikke utenkelig i Hans Christer Holund eller Simen Hegstad Krügers tilfelle, skulle de bli tatt ut, sier Hjelmeset.

Simen Sveen – trenger medalje på tremil (Skiathlon)



Distanseløperen har tidligere bronsemedalje på NM-femmila og lagde overskrifter da han irriterte på seg Calle Halfvarsson i Val di Fiemme for to år siden.

– Sveen kan klare seg med medalje, og må nok da ta den på tremila Han må vise seg bedre enn mange andre, primært med tanke på å få gå en femmil. Det holder ikke å bli nummer sju i NM, presiserer Skinstad.