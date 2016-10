STOCKHOLM (VG) Fra og med 1. januar 2017 endrer WADA retningslinjene for hvordan astmamedisin skal inntas. En jurist mener Sundby-saken er grunnen.

Torsdag ble det arrangert et seminar i det svenske idrettsforbundet i Stockholm som bar navnet «Idrett – Astma - Doping».

Her var Martin Johnsrud Sundbys dopingsak sentral, både som inngang til temaet, og som referansepunkt utover i diskusjonen.

Med Sundby-saken som bakteppe, og Johaug-saken friskt i minne, møtte godt over 100 stykker opp på arrangementet. Og det ble lett latter i salen da det ble nevnt fra scenen at nordmenn hadde kjent sin besøkelsestid til Stockholm.

Les også: Aldri sett lignende dopingvarsel før

Endring i regelverket

Der ble det blant annet vist til WADAs endrede regelverk for inhalering av astmamedisin, som trer i kraft 1. januar 2017. Den maksimalt tillatte døgndosen skal fortsatt være på 1600 mikrogram (mg), men må inntas i maks 800 mg per tolvte time.

En av de som bidro underveis var jurist Anders Hübinette. Svensken har idrett som fagfelt, og er klokkeklar da VG spør om regelendringen ville forekommet uten Sundbys sak i sommer.

– Det tror jeg ikke, det er akkurat sånn reglene blir til. Man blir oppmerksomme på tilfeller hvor det trengs tydeligere retningslinjer. Jeg tror nok det er direkte effekt av Sundy-saken, ja. sier Hübinette, som til daglig jobber som jurist i det svenske fotballforbundet.

Martin Johnsrud Sundby inntok det han og Knut Gabrielsen tolket som den daglige dosen i løpet av få timer før renn. Dette ble brukt mot dem i prosedyren før CAS-dommen.

Les også kommentaren: Sannhet uten sminke

- Neij, inte Norge

– Endringen handler nok om – sånn jeg har forstått de medisinske ekspertene underveis – at de nye retningslinjene er de eneste rette for å innta medisin på rimelig måte, mener Hübinette.

Selv følger han nøye med på langrenn, og i introduksjonen til sitt foredrag om dopingjus, viste han til en følelse av sjokk over forrige ukes nyhet.

– Jeg har alltid vært glad i langrenn, og jeg tenkte at vi var ferdig med doping. «Neij, inte Norge», nå skjer det der, sa juristen, og siktet til egen reaksjon foregående torsdag.

Han er i likhet med jurister VG har vært i kontakt med tidligere, tydelig på at ett års utestengelse må kunne være å anse som et minimum for Johaug.

– Med det som foreligger av bevis så langt, så er det veldig vanskelig å tro at det blir mindre enn ett år, avslutter Hübinette overfor VG.

Se også: Skiforbundet villedet sponsorene