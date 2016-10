Therese Johaug: – Jeg er helt knust

Therese Johaug (28) fikk beskjed om dopingsaken for ni dager siden. Skistjernen er fortsatt helt på felgen. Den italienske syklisten Stefano Agostini fikk 15 måneders utestengelse for en positiv test for samme stoff.

– Jeg er helt knust og fortvilet over å ha kommet i denne svært vanskelige, og for meg uvirkelige situasjonen, sier Therese Johaug i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

– Jeg opplever dette urettferdig og helt uforskyldt, selv om jeg selvfølgelig er klar over det ansvaret jeg som utøver har for medisinen jeg bruker.

I følge pressemeldingen har hun testet positivt på stoffet clostebol etter bruk av kremen Trofodermin på en solforbrent leppe. Stoffet er et svakt anabolt steroid. Solforbrenningen pådro hun seg under høydetrening med langrennslandslaget i Italia i slutten av august. Den svenske landslagssjefen Rikard Grip er «svinchockad».

Den italienske syklisten Stefano Agostini (25) testet positivt for clostebol - samme stoff som Johaug har testet positivt på - i 2013. Han skyldte på en krem mot utslett, men endte opp med en 15 måneders utestengelse. Agostini forlot sporten, men bedyret sin uskyld.

Ifølge Skiforbundets generalsekretær Stein Opsal er Johaug for øyeblikket ikke utestengt.

– Det vil ta noen uker før Antidoping Norge får alle fakta på bordet. Dette er en krevende sak. Antidoping Norge undersøker nå alle fakta i saken. Det er veldig mange formildende omstendigheter, sier han til til journalister utenfor forbundets kontor på Ullevaal Stadion i Oslo.

Klokken 12.15 holder Norges Skiforbund en pressekonferanse der.

I Livigno tok landslagslege Fredrik S. Bendiksen ut to kremer for sårbehandling på et italiensk apotek, forteller NSF.

En av de to kremene var av typen Trofodermin. Denne kremen ga Bendiksen til Johaug om kvelden den 4. september 2016. Hun sjekket da med legen som forsikret henne om at kremen var tillatt å bruke, og ikke inneholdt noen stoffer som står på forbudslisten.

Skiforbundet hevder at legen altså ikke oppfattet at kremen inneholder clostebol, som står på WADAs forbudsliste. Kremen ble brukt som anvist av legen mellom 4. og 15. september 2016.

– Jeg har og tar ansvaret for at Therese har fått i seg det ulovlige stoffet clostebol via kremen Trofodermin, sier landslagslege Fredrik S. Bendiksen, som er dypt ulykkelig over den situasjonen han har satt Therese i. - Therese er en utrolig rettskaffen person og utøver som er nøye og nøyaktig i alt det hun gjør. Det viktigste for meg nå er å gjøre alt jeg kan for at hun ikke blir straffet fordi hun har brukt en krem som jeg forsikret henne om var lovlig å bruke, sier Bendiksen, sier legen i pressemeldingen.

Fredag 16. september ble hun testet «out of competition» ved hjelp av en urinprøve. I følge Skiforbundet opplyste Johaug da at hun hadde brukt kremen Trofodermin.

11 dager senere ble Therese Johaug intervjuet av VG under landslagets samling på Kvitfjell. Hun ble da spurt om hun har god samvittighet i forhold til den pågående debatten rundt astmasaken til Martin Johnsrud Sundby.

– Ja, det har jeg!

Svarte Johaug. En uke senere – tirsdag 4. oktober – kom sjokkbeskjeden fra Antidoping Norge.

– Det som er viktig for oss nå er å ivareta Therese og Fredrik på best mulig måte, og ha full åpenhet rundt det som har skjedd, sier leder i langrennskomiteen Torbjørn Skogstad i pressemeldingen.

– Dette er en alvorlig situasjon både for Therese Johaug, Fredrik Bendiksen og Norsk langrenn. Langrennskomiteen har innkalt landslagsledelsen til møte for å vurdere eventuelle strakstiltak. Denne konkrete saken kan vi ikke kommentere ytterligere før den er ferdigbehandlet av Antidoping Norge, sier Skogstad.

– Dette er en forferdelig trist dag. Nå er vi mest opptatt av Thereses og Fredriks ve og vel, sier skipresident Erik Røste til NRK.

– Vi står sammen i denne vanskelige situasjonen. Skistyret er bekymret for at norsk langrenn igjen har havnet i en så krevende situasjon og er opptatt av at langrennskomiteen tar grep for å hindre at dette skjer igjen, sier Røste.