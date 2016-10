Hvis dopingsakene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug hadde skjedd i Sverige, ville langrennssjef Johan Sares ha overlatt roret til noen andre.

Det forteller svensken til Adresseavisen.

– Jeg ville ha forsøkt å få frem alle fakta, for å gjenvinne troverdigheten. I det arbeidet tror jeg også at jeg ville ha tatt et steg tilbake for å gi plass til en ny leder. Også det for å skape troverdighet, sier Sares i et intervju med Adresseavisen gjort under svenskenes kick-off i Stockholm mandag.

Reagerer på dosene

Ifølge trønderavisen er inntrykket i svensk langrenn at Johaug-saken oppleves som en særdeles uheldig glipp, men kun et enkelttilfelle som kunne ha skjedd hvor som helst. Med Sundby-saken og den norske bruken av astmamedisin er det annerledes.

– Jeg ble mer overrasket over det som skjedde med Sundby enn Johaug. Samtidig er dette to dopingsaker som viser at den medisinske koordineringen kanskje ikke har vært så god som den burde, sier Sveriges langrennssjef Johan Sares.

Han reagerer særlig på de høye dosene astmamedisin Sundby ble anbefalt i forbindelse med konkurransene i Davos og Toblach i desember 2014 og januar 2015.

– Jeg blir overrasket over at det er snakk om så høye doser, sier Sares, uten at han vil gå konkret inn på de norske skitoppenes håndtering av saken.

Han gjør det imidlertid klart hva han selv ville ha gjort:

– Det er utrolig viktig å få frem alle fakta så fort som mulig, for å skape ny troverdighet.

– Er det blitt gjort i stor nok grad i Norge?

– Jeg sier hvordan jeg ville ha håndtert det. Det er best om alt kommer opp med en gang. Det handler om å svare ærlig på alle spørsmål, sier Johan Sares til Adresseavisen.

