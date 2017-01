Svenskene med doping-stikk til Sundby og Johaug på Idrettsgallaen

Da det svenske sportsåret ble oppsummert i bilder på «Idrottsgalan», dukket plutselig Therese Johaug (28) og Martin Johnsrud Sundby (32) opp på skjermen.

Under fremførelsen av Queen-klassikeren We Are The Champions så nemlig den svenske TV-kanalen SVT sitt snitt til å komme et aldri så lite dopingstikk til norsk langrenn.

Mens artisten Charlotte Perrelli sang «I've done my sentence. But committed no crime», rullet det TV-bilder fra pressekonferansene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug fra i fjor på storskjermen bak henne.

Det var på disse pressekonferansene det ble kjent at langrennsduoen hadde brutt dopingreglementet.

Og tydeligvis hadde Johaug og Sundbys utestengelser fra langrennssporten såpass store ringvirkninger på svenskenes idrettsprestasjoner i fjor, at de bare måtte ha det med når idrettsåret 2016 skulle oppsummeres.

Den svenske idrettsgallaen ble holdt i arenaen Globen i Stockholm mandag kveld.

VG venter på en kommentar fra svenske SVT i sakens forbindelse.

PS: «I've done my sentence. But committed no crime» kan oversettes til «Jeg har sonet min straff, men ikke begått noe straffbart».

VG kommer tilbake med mer.