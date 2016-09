Svensk landslagslege: Sundbysaken kunne aldri skjedd i Sverige

Den svenske landslagslegen i langrenn, Per Andersson, svarer lynkjapt. Han hevder at ingen landslagsløper i Sverige kunne blitt utestengt for det samme som Martin Johnsrud Sundby.

Det er rundt to måneder til verdenscupstarten i langrenn. Den svenske landslagslegen i langrenn tror astma kommer til å bli et tema gjennom hele sesongen.

– Det er viktig med åpenhet nå, sier landslagslege Per Andersson.

– Kunne det som skjedde med Martin Johnsrud Sundby (for stor dose astmamedisin inn i forstøverapparatet) skjedd i Sverige?

– Nei, svarer Andersson klart og tydelig, før han fortsetter:

– Vi har andre rutiner for hvordan vi håndterer astmamedisinene. Vi bruker ikke forstøverapparat. Men jeg kan bare svare for hva som har skjedd i min tid som landslagslege, jeg har vært med siden 2013, og i den perioden er det ikke blitt brukt forstøverapparat i Sverige.

Full tillit til norske kolleger



Martin Johnsrud Sundby leverte for halvannet år siden to urinprøver med høyere konsentrasjon av salbutamol enn den tillatte grensen. I sommer var han utestengt i to måneder for brudd på dopingreglene.

I dommen kommer det frem at Sundby puttet nesten ti ganger tillatt dose, totalt 15000 mikrogram, i forstøverapparatet. Dette ble fordelt på tre doseringer i løpet av fem timer. Den norske forklaringen på dette er at landslagslegen mener det er forskningsdekning for av 90 prosent av medisinen ikke når kroppen ved denne behandlingsmetoden.

SVENSK LANDSLAGSLEGE: Per Andersson (t.v.) har vært landslagslege for de svenske langrennsløperne siden 2013. Her er han fotografert sammen med landslagssjef Rikard Grip under VM i Falun i 2015. Foto: Anders Wiklund , TT, NTB Scanpix

– Jeg visste ikke at Norge brukte forstøverapparat. Det fikk jeg vite i forbindelse med Sundby-saken. Jeg tenkte: Er dette nødvendig? Vi har aldri vurdert å bruke forstøverapparat. Vi får den effekten vi trenger gjennom tradisjonell bruk av apparat hvor man suger medisinen inn, sier Andersson til VG.



Den svenske landslagslegen understreker at han har full tillit til sine norske kolleger.

– Forstøverapparat blir normalt brukt ved akutte situasjoner. Jeg ble overrasket over at det brukes på langrennsløpere i Norge, sier Andersson.



Landslagslege Ellen Moen vil ikke kommentere hvorfor svenskene ikke bruker forstøverapparat. Hun vil heller ikke kommentere hvorfor Martin Johnsrud Sundby fikk medisin gjennom forstøverapparat, men Moen sier dette om hvorfor de velger å medisinere med forstøverapparat:

– En vesentlig årsak til idrettsrelatert astma og astmalignende plager er uttørring av slimhinnene i luftveiene pga. inhalasjon av store mengder luft. Hvis man inhalerer saltvann via forstøverapparat ser man at dette kan dempe plagene gjennom at slimhinnene fuktes. Eventuelt kan man blande medisiner i væskeform med saltvannet, hvis det uansett er behov for medisiner. Dette er bakgrunnen for at forstøverapparat er blitt tatt i bruk i enkelte idretter, skriver Moen i en SMS.

Moen forteller til VG at bruk av forstøverapparat ikke er utbredt, men hun vet at enkelte andre idretter med lignende utfordringer med luftveiene også bruker det.

Feil å behandle uten diagnose



I august meldte TV 2 at friske langrennsløpere fortalte at de ble tilbudt astmamedisin sist vinter.

– Hvilken holdning har dere i Sverige til å behandle utøvere som ikke har astmadiagnose med astmamedisin ved luftveisplager?

– Å behandle dem som ikke har en astmadiagnose blir feil. Man skal ha en tydelig astmadiagnose for å gi astmamedisin, det er også feil å behandle luftveisproblemer om man ikke har en diagnose, svarer Andersson.

Den svenske landslagslegen tror det kan bli fokus på astma hele sesongen. Han vil ikke si hvem av de svenske landslagsløperne som har astma, da det går under taushetsplikten.

– Istedenfor prestasjon, så kan det bli fokus på medisin. Det er jo tragisk for sporten. Fokuset kan bli om man har tatt astmamedisin eller ikke. Mange har god nytte av astmamedisin og trenger behandlingen for å komme opp på sitt normale nivå. Og det er dem dette rammer, sier Andersson.

Johaug har fokus på jobb



Marit Bjørgen tror også astma blir et tema når snøen kommer.

– Dette går nok ikke over i morgen. Det blir nok hengende med oss. Men det er viktig at vi har fokus på det vi skal gjøre, trene, og stole på det vi gjør, sier Bjørgen til VG.

Therese Johaug lar seg ikke forstyrre av astmadebatten.

– Vi hadde selvfølgelig helst sett at vi hadde vært foruten denne situasjonen, men nå som vi står i den, må vi konsentrere oss om jobben vi skal gjøre og vinne mange skirenn til vinteren, sier Johaug.

Fredag 18. november starter langrennssesongen med nasjonal åpning på Beitostølen.