Svensk kommentator: - Steng alle norske skiløpere ute i to år!

Den norske bruken av astma-medisin er «statsdoping» og Therese Johaug er en jukser. De norske skiløperne må utestenges i to år.

Denne kraftsalven kommer fra den svenske kommentatoren Lasse Anrell i dagens utgave av Karlstad-avisen Nya Wermlands-Tidningen.

«Det stinker. Norsk langrenn stinker som laboratoriet hos Mühlegg eller i de russiske statslaboratoriene som OL-bevegelsen utestengte fra Rio de Janeiro», skriver Anrell.

VG har ikke lyktes med å komme i kontakt med hverken langrennssjef Vidar Løfshus, skipresident Erik Røste eller mediekontakt Gro Eide lørdag formiddag. Skiforbundet kommer med kommentarer til saken på et senere tidspunkt, opplyser kommunikasjonssjef Espen Graff til VG.

Trekker linjer til sovjetisk doping



Anrell kommer også med særdeles lite smigrende karakteristikker av Therese Johaug, som han mener er en jukser.

«Sannheten er jo at man nesten kunne se visuelt at Therese Johaug ikke konkurrerte på samme vilkår som de andre. Hun gikk med en frekvens som bare minnet om de kinesiske langdistanseløperne i friidrett som var helt overlegne – før de ble tatt. Eller Johann Mühlegg».

Da Therese Johaug møtte norsk presse tidligere denne uken, uttrykte hun seg følgende om den pågående debatten:

– Det ikke bra at vi har kommet opp i denne situasjonen, men vi må innse at vi er der, sier Johaug og er glad for at Norges Skiforbund har satt ned et granskingsutvalg.

– Jeg må ta i, for det virker som de norske lederne ikke tar dette alvor. De vifter spørsmålene om astmamedisin bort, sier Lasse Anrell til VG.

Etter å ha skrevet om den sovjetiske dopingen på 1990-tallet, skriver han at «så kom den norske statsdopingen».

Han tar for seg i én for én av de norske skistjernene og dømmer dem etter tur. Blant spørsmålene han stiller, er:

Var det bare spurtkapasiteten som gjorde at Petter Northug slo Marcus Hellner i spurten? Hvordan ble Marit Bjørgen en sånn seiersmaskin? Hvilken fordel fikk Martin Johnsrud Sundby av stoffet i astmamedisinen? Og hvordan kan Therese Johaug være så overlegen?

– Men astmamedisin er jo mot sykdom?

– Ja, men hvis du ikke er syk, skal du ikke putte i deg medisiner. Det kan jo ikke være sånn at halve Norge har astma.

– Jeg skriver det jeg må



Lasse Anrell var tidligere kommentator i storavisen Aftonbladet, men jobber nå som frittstående kommentator, og skriver blant annet i Nya Wermlands-Tidningen.

– Jeg skriver normalt sett ikke om sport, men dette måtte jeg bare ta tak i.

– Fordi Karlstad er så nær Norge?

– Ja, i Värmland er de jo veldig opptatt av Norge og av skisport, så derfor var det naturlig.

– Tror du at du kan bli tatt på alvor med dette?

– Jeg har hatt mine dyster med Norge tidligere. Jeg husker at Northug en gang ønsket meg en jævlig sommer. Jeg bryr meg ikke om jeg blir tatt på alvor. Jeg skriver det jeg må.

Lasse Anrell er ikke imponert over hvordan Norge har håndtert denne debatten i sommer og høst.

– Norge må ta dette på alvor. Hvis du ikke er syk, så skal du ikke putte i deg medisiner, det er for forbudt for leger å skrive ut medisiner til folk som ikke er syke.

– En oversikt viser at snaut 70 prosent av norske OL-medaljer siden 1992 er tatt av løpere med astma-diagnose?

– Ja, og da kan en mistenke at diagnostiseringen er slapp, sier Anrell til VG.