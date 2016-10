Sundby: – Jeg er avhengig av medisiner

VAL SENALES/OSLO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) har ikke gjort noen endringer i medisineringen siden hendelsen som gjorde at han ble utestengt i to måneder.

Johaug-saken * 1. september 2016: Landslagslege Fredrik S. Bendiksen ankom Livigno like før midnatt der Therese Johaug og resten av kvinnelandslaget var på høydesamling. * 2. september: Bendiksen møtte Johaug til frokost. Sammen fant de ut at leppene til Johaug måtte behandles. * 3. september: Bendiksen dro på et lokalt apotek der han kjøpte kremen Trofodermin og en annen krem grunnet at stoffet landslaget normalt sett brukte ikke var i den medbrakte legekofferten. * 4. september: Bendiksen ga kremen Trofodermin til Therese Johaug på kvelden i Livigno og forsikret at den ikke var på WADAs forbudsliste. * 4.- 15. september: Kremen ble brukt av Therese Johaug som anvist av legen. * 16. september: Johaug ble dopingtestet hjemme i Oslo. Der oppga hun at hun hadde brukt kremen. * 4. oktober: Johaug ble informert av Antidoping Norge om funnet i urinprøven. * 13. oktober: Johaug og Norges Skiforbund offentliggjorde den positive dopingprøven og avholdt pressekonferanse på Ullevaal. * 19. oktober. Påtalenemnda i Antidoping Norge utestenger Johaug i to måneder. (NTB)

– Nei, jeg har vært astmatiker helt siden jeg var liten guttunge, og jeg har vært avhengig av medisiner opp gjennom. Jeg har hatt gode og dårlige år, fra 2009 til 2012 hadde jeg en veldig dårlig periode. Etter det har det blitt litt bedre, men jeg er avhengig av medisiner, sier Sundby til VG.

Han er på plass i høyden i Val Senales, sammen med resten av langrennslandslaget. Suspensjonen hans er over, og Sundby går inn i den nye sesongen med høye ambisjoner.

– Men jeg har har hatt en helt annen innkjøring til denne sesongen enn noengang tidligere. Det har vært en situasjon som jeg aldri har stått i før, og det påvirker både kropp og hode, sier han.



Synes synd på Johaug



En avslappet og smilende Sundby forteller til VG at han har greid å legge astmasaken bak seg, og fordøye alt som har skjedd.

– Men det er et tema og et emne som blir tatt opp igjen og igjen, så det er vanskelig for meg å slippe det, sier han.

Bare noen måneder etter at han selv satt på podiet foran et samlet norsk pressekorps og fortalte om brudd på dopingreglene, havnet Therese Johaug samme sted. Hun for å ha fått i seg det forbudte stoffet clostebol.

– Det er en forferdelig trist situasjon å havne i, jeg synes synd på henne, slår Sundby fast.

Med to dopingsaker i norsk langrenn, vil utøverne bli møtt av mye mistanke, skepsis og spørsmål når sesongen starter. Noen av de fremste kritikerne mot den norske nasjonalsporten har vært finnene, og det er nettopp til Finland løperne skal for å gå verdenscupåpningen om en måneds tid. Det er også der VM blir arrangert på etterjulsvinteren.

– Det blir spennende å se hvordan vi blir mottatt. Vi vet hvordan media fungerer, og jeg er spent på hvordan det finske folk vil ta i mot oss.

Har brukt forstøver



Eirik Brandsdal (29) beskriver tiden etter Martin Johnsrud Sundbys dopingdom som trist og kjip.

Selv har ikke sprinteren astma, men han har likevel brukt forstøver når han har hatt «tilnærmet astmatiske forhold» sier han i et intervju med VGTV på høydesamling i Val Senales.

– For eksempel etter en prolog hvor jeg har fått veldig problem med lungene. Når jeg hoster og harker og det brenner i lungen. Da har jeg brukt saltvannsoppløsning i forstøver og av og til atrovent, sier Brandsdal.

Norske langrenn er rystet av to dopingsaker. Martin Johnsrud Sundby ble utestengt i to måneder for brudd på WADA-reglementet. Saken dreide seg om feil bruk av den lovlige astmamedisinen ventoline.

I oktober smalt en ny bombe: Therese Johaug testet positivt på stoffet clostebol etter angivelig å ha brukt kremen Trofodermin på en solbrent leppe.

– Ja, det har ikke vært hyggelig tid. Det har vært trist. Jeg synes jo veldig synd på Therese og Fredrik (Bendiksen, landslagslege) som har gjort denne feilen. Det har vært en kjip tid, svarer Brandsdal på spørsmål om han er preget.

– Brukt det lite



– Jeg skjønner at det blir mange spørsmål fra mediene. Vi må bare vise at vi ikke driver med juks i langrenn. Det er uheldig at disse feilene har skjedd, og det prøver vi å jobbe for at ikke skal skje. Det som har skjedd, får vi ikke gjort noe med, men vi må være enda flinkere, sier Brandsdal.

Han sier understreker følgende om sin egen bruk av astmamedisin:

– Jeg har brukt det lite, og liker egentlig ikke å bruke det heller. De gangene jeg bruker det, så har jeg problemer – og da går det ofte dårlig og. Jeg har gjort alle mine beste skirenn uten disse greiene.

De to sakene har fått ham til å tenke.

– Jeg har tenkt mye på det, og jeg snakket mye med legen min om det. Jeg har fått enda mer klarhet i hvorfor hun har anbefalt meg å bruke det.

– Man blir preget



Sjur Røthe beskriver Johaug som en god venninne og sier at sakene naturligvis preger laget.

– Vi er mye sammen og diskuterer det selvsagt. Alt annet ville jo vært unaturlig. Man blir preget, men samtidig er vi fokusert på jobben vi skal gjøre, sier Røthe.

Han tror det blir spesielt å dra på verdenscuprenn i Kuusamo og VM i Lahti i vinter.

– Det kan nok hende at det blir en litt spesiell stemning i Finland og spesielt under VM. Som jeg nevnte: alt annet ville vært unaturlig. Det blir nok en litt annen stemning, men vi prøver å holde humøret oppe.