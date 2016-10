Stoffet Johaug ble tatt for: – Svakt anabolsk steroid

Stoffet Therese Johaug har testet positivt på blir omtalt som et svakt syntetisk anabolsk steroid.

Johaug skal ha brukt en slags solkrem - rettere en sårsalve - som heter Trofodermin. Det inneholder clostebol, som er stoffet hun testet positivt på i en dopingtest.

Bakgrunn: Therese Johaug tatt i doping

I den norske «anti-doping database», administrert av Trond Husø, står det at det er et syntetisk anabolsk androgent steroid (synthetic anabolic androgenic steroid). Det er et «svakt» anabolsk steroid som angivelig ofte ble brukt av «tyskerne i deres olympiske storhetstid.»

Det omtales som svakt sammenliknet med testosteron, med andre ord i den hensikt å skulle dope seg – og dermed «ikke populært i USA.» Det skal ha en kort halveringstid. Det vil si at det er ute av kroppen i løpet av kort tid.

Trofodemin er et ikke godkjent legemiddel i Norge. Det inneholder clostebol som er en kjemisk variant av testosteron, opplyser Statens legemiddelverk, ifølge NTB.

Steinar Madsen i avdeling for legemiddelinformasjon, opplyser også at stoffet er et svakt anabolsk steroid, altså prestasjonsfremmende.

– Det er et prestasjonsfremmende stoff, brukt blant annet i Øst-Tyskland tidligere, det ble senest brukt nå i OL i Brasil, sier Madsen.

Ikke godkjent



– Det er altså ikke godkjent som legemiddel, og er ikke i medisinsk bruk i Norge. Det er heller ikke tillatt å ha det i kosmetikk her til lands, fastslår Madsen.

Etter det Legemiddelverket kjenner til, er produktet i salg i Italia og Brasil.

Til sammenlikning: Slalåmkjøreren Alain Baxter fra Storbritannia ble utestengt tre måneder etter å ha testet positivt på metamfetamin i Salt Lake-OL 2002 (vant bronsemedalje). Han fikk i seg stoffet via en forkjølelsesmedisin/spray kjøpt i USA. Det inneholdt stoffer som ikke fantes i den «samme» medisinen i Europa.

Samme sak gjelder for den svenske NHL-spilleren Nicklas Bäckström som testet positivt på pseudoefedrin i Sotsji-OL. Det fantes i et middel han brukte mot allergi. I Norge, blant annet, er det ingen godkjente preparater som inneholder pseudoefedrin. I motsetning til i USA, der Bäckström spilte da og spiller nå.

Totalt i alle idretter skal 27 utøvere ha testet positivt på det i idretten ulovlige stoffet clostebol: 9 i sykling, 4 i fotball, 3 i friidrett, 2 i vektløfting, 1 i turn, 1 i kjelkehockey, 1 i svømming, 1 i volleyball, 1 i vannpolo, 1 i bueskyting og nå altså nummer 28, i langrenn.

10 utøvere skal ha blitt utestengt i to år etter å ha testet positivt på det «svake» anabole steroidet. Seks skal ha blitt utestengt ett år.

Iron Magazine, et spesialmagasin for kroppsbyggere, skriver HER at clostebol «i den originale tyske utgaven» fantes i pilleform og som flytende middel til injeksjon. Senere skal den ha blitt produsert i form av nesespray.

Gunstig for restitusjon?



Men bodybuildermagasinet understreker også clostebol ikke er et særlig «populært» dopingmiddel. Det har angivelig en så svak prestasjonsfremmende effekt at clostebol «ikke er førstevalg» for profesjonelle kroppsbyggere, styrkeløftere, «sterke menn», eller noen som «trenger» stor masse eller styrke («og ikke er underlagt et legitimt dopingsystem»).

Etter det VG forstår skal det i dopingssammenheng være «egnet» med hensyn til restitusjon, som er avgjørende i forbindelse med utholdenhetsidretter.

71 langrennsutøvere, 54 menn og 17 kvinner, er tatt for doping ifølge anti-doping database.

Av disse er 26 fra Russland, 13 fra Finland, 11 fra Østerrike, 6 fra Tsjekkia, 4 fra Kasakhstan, 3 fra Polen, 2 fra Spania, 2 fra Norge, 2 fra Hviterussland, 1 fra USA.

De fleste er tatt for bruk av utholdenhetsdopet EPO (12). Fire skal ha testet positivt på anabole steroider (nandrolon).