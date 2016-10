Påtalenemnda mener Johaug burde undersøkt salven grundigere

Den uavhengige påtalenemnda, som skal innstille på hvilken straff Therese Johaug (28) skal få, mener langrennsstjernen burde gjort mer for å unngå å få i seg det ulovlige stoffet clostebol.

Det sier Anstein Gjengedal – leder av nemnda som suspenderte Johaug i to måneder – til VG i dag. I intervjuet forteller han bakgrunnen for suspensjonsvedtaket.

– Det er fordi hun har testet positivt på et stoff som er forbudt å ha i kroppen og vi mener hun har fått stoffet i seg uten å undersøke hva denne salven inneholdt før hun begynte å bruke den, sier Gjengedal.

På spørsmål fra VG om Johaugs burde sjekket nøyere, sier prosessfullmektig i påtalenemnda, Niels Kiær, følgende:

– Det er åpenbart en del av vurderingen.

«Ikke opptrådt uten skyld»



Antidoping Norge fungerer som et saksforberedende organ for påtalenemnda. De har etterforsket Johaug-saken med full styrke siden de fikk svar på skistjernens positive dopingprøve. Nemnda fungerer på sin side som en slags «aktor» i dopingsaker og avgjør om det skal tas ut påtale – eller henleggelse for den saks skyld – til Norges Idrettsforbunds domsutvalg. Det er domsutvalget som feller dom over hver sak.

– Jeg tar dette tungt, men forholder meg til det. Nå konsentrerer jeg meg om det som er viktigst, å jobbe for full frifinnelse. Jeg ser frem til en grundig og full behandling av saken så raskt som mulig, sier Therese Johaug selv i en pressemelding fra Norges Skiforbund.

Ordlyden i onsdagens pressemelding fra Antidoping Norge som omhandler suspensjon av Johaug levner imidlertid ingen tvil om nemndas oppfatning av Johaug-saken: «Bakgrunnen for vedtaket er at Påtalenemnda er av den oppfatning at utøver ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld», står det skrevet.

Vil ikke kommentere om advarsel er utelukket



Gjengedal forteller også at Johaug ikke kan delta på organisert trening eller organiserte idrettsstevner i to måneder fra vedtaket ble gjort. Det ble gjort i går 18. oktober, og suspensjonen varer dermed frem til 18. desember – eller hvis det skulle foreligge en domsavsigelse før den datoen.

– Det står i meldingen at hun ikke kan sies å ha opptrådt uten skyld. Betyr det at en advarsel er utelukket som (straff)innstilling til domsutvalget?

– Vi vil ikke kommentere det. Vi skal treffe endelig påtalevedtak når vi har tilstrekkelig informasjon innhentet. Vi må bruke tiden på å finne frem til det eksakte saksforholdet, sier Gjengedal.

– Hva skjer videre i saken?

– Antidoping Norge vil fortsette å innhente informasjon slik at det kan gi et godt grunnlag når vi treffer det endelige påtalevedtaket, sier han.

Mener legen ikke undersøkte godt nok



Samtidig som Johaug suspenderes frem til uken før julaftem åpnes det sak mot legen som ga hennes salven under treningssamlingen i Livigno. Påtalenemnda mener Fredrik S. Bendiksen – som etter Johaug-saken sprakk forrige uke trakk seg som landslagslege – åpner sak for mulig overtredelse av dopingbestemmelsene.

Nemnda henviser til NIFs lov paragraf 12-3 som omhandler helsepersonell, hvor det står skrevet at «det å forskrive eller gi et forbudt stoff eller metode som et regelbrudd».

– Det er fordi han som lege hentet salven på apoteket og ga den til utøver. Vi mener han ikke har undersøkt den godt nok før han ga den til utøver, kommenterer nemnd-leder Gjengedal overfor VG.

