Ny lege: Slik blir det nye astmaregimet

BEITOSTØLEN/OSLO (VG) Lege Petter Olberg forstår ikke den svenske reaksjon på bruken av forstøverapparat i norsk langrenn. Men det har blitt innført rutineendringer etter dopingsakene til Martin Johnsrud Sundby og Therese Johaug.

Det understreket Olberg da han møtte norsk presse på Beitostølen fredag formiddag.

Han åpnet med å fortelle om det nye «regimet» før han tok spørsmål fra media:

## Olberg innrømmer at rutinene rundt journalføring ikke har vært gode nok. Man har ønsket et elektronisk pasientjournal-system. Nå er dette iferd med å realiseres. Man har valgt samme system som Olympiatoppen, slik at disse skal «prate sammen».

## Man har innført nye regler ved kjøp av medisiner i utlandet. I slike tilfeller skal alltid en lege hjemme i Norge dobbeltsjekke medisinen som brukes.

## Olberg sier at man også har sett på andre rutiner knyttet til medisinkoffertene som er med på reise.

## Man har økt samarbeidet, og vil fortsette å øke samarbeide med Olympiatoppen og andre aktører det er naturlig å samarbeide med.

I TRØBBEL: Therese Johaug venter på påtalenemndas innstilling til straff etter å ha testet positivt på clostebol. Foto: Helge Mikalsen , VG

## Sjefslege ved Olympiatoppen har satt ned et utvalg, ledet av ham selv, som ser på rutiner rundt det å ha med medisiner på reise. Ikke alle landslag har med lege på reiser.

Så du denne? Alsgaard om norsk medisinering: – Et omfang som er hårreisende

Det mye omtalte forstøverapparatet ble raskt et tema på fredagens seanse. Det er dette apparatet Martin Johnsrud Sundby benyttet, da han tok en dose ni ganger tillatt verdi med astmamedisinen ventolin. Nordmannen ble senere idømt to måneders utestengelse.

I Sverige har reaksjonene på bruken av forstøverapparaet vært sterke. Nabofolkets landslagslege er blant dem som har ment at apparatet, som har en motor som kan pumpe medisin inn i kroppen, hører hjemme på sykehus.

– Jeg må innrømme at det har jeg stusset over. Jeg skjønner ikke hans reaksjon. Jeg kan skjønne det hvis all behandling skal foregå på forstøver, at han forbinder det med sykehusmedisin. Men bruk av forstøver som sådan… Det er en luftfukter. Hvorfor han reagerer på det, må han svare på selv, sier Petter Olberg.

Han understreker at man nå normalt kun bruker saltvanns i forstøverapparatet. Tidligere, før Johnsrud Sundby ble felt, blandet man også inn astmamedisin.

Fått med deg denne? Reagerer på Antidoping Norges Johaug-utspill

– Betyr ikke reaksjonene noe?

– Selvfølgelig betyr det noe, og det er der jeg tror forklaringen er at folk ikke vet hva det er. Det er en luftfukter. Da jeg var liten kokte moderen opp en kasserolle med vann, og så satt jeg med en håndduk over hodet og pustet det inn, sier Olberg.

Han understreket noe senere i seansen at det ikke er vanlig å la norske juniorløpere i langrenn får bruke forstøverapparater. Da kom det nye spørsmål på Beitostølen:

– Hvis det er så ufarlig: Hvorfor kan ikke alle da bruke dette apparatet?

– Jeg sier ikke at juniorer ikke kan bruke det. Men i min tid på junior- og rekruttlandslaget var ikke dette noe vi fokuserte på.

BLE UTESTENGT: Martin Johnsrud Sundby brøt dopingreglementet. Foto: Annemor Larsen , IKKE VG-BILDE

– Men om en 14-15-åring har sår hals, så må det jo være mye enklere å bruke dette? Du sier jo at det er det samme (som å koke opp vann og bruke en håndduk)?

– Ja, det er akkurat det samme. Hvorvidt... jeg ønsker ikke å si at norsk ungdom bør kjøpe en forstøver. Men det er ingen fare knyttet til det. Men jeg tror ikke de har behov for det, for de belaster ikke systemet sitt like intenst som denne gjengen gjør, sier Olberg.

Han ble tidligere i høst utnevnt til overordnet sjefslege for de norske langrennslandslagene.

– Blir det slik i fremtiden at det er like viktig å ha dette på plass som det er å ha gode ski? Hvem er dette for? undret TV 2s Ernst Lersveen.

– Dette brukes bare ved behov. Jeg er hobbysyklist og sykler Birken på rett over tre timer. Jeg har aldri hatt behov for dette. Vi snakker her om utøvere som går mange, mange skirenn og puster inn mange liter kald luft i hvert pust - i kanskje ti minusgrader. Det gjør noe med slimhinnene i luftveiene og gir dem ofte hoste og «sliming», som vi mener det er riktig å gi behandling for.

Les også: Johaug på vei mot millionsmell

– Ser du at dette kan få ringvirkninger, at folk nedover i rekkene også vil ønske å bruke dette?

– Jo, jeg ser at toppidretten har en signaleffekt. Som trener og veileder for yngre utøvere skal man ikke sende dem på høydeopphold i Val Senales eller Seiser Alm. Det er ikke sikkert man skal ha et smøreteam som bruker masse penger på slikt heller. Det er en viss forskjell på bredde og topp. Og i toppen er det marginene som teller. Sånn har det vært, og sånn vil det alltid være. Da må man bruke detaljer for å være konkurransedyktig, sier Olberg.

– Om norsk langrenn ikke hadde benyttet forstøverapparat: Hadde man gått saktere på ski og vunnet færre OL- og VM-medaljer?

– Nei, de hadde ikke gått saktere på ski, men det kan hende at de hadde vært mer syke, sier legen.