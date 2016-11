Norske juniorer uten astma fikk astmamedisin

Under junior-VM i langrenn i februar skal norske løpere uten astmadiagnose ha benyttet forstøverapparat fylt med astmamedisin.

Det bekrefter nyansatt sjeflege på langrennslandslaget, Petter Olberg, overfor NRK. Han var selv med til mesterskapet i Romania for ni måneder siden.

Ifølge Olberg var det mye kullos i lufta i den rumenske byen Rasnov. Det gjorde at flere løpere fikk luftveisirritasjoner. Noen av dem som fikk astmamedisinen Pulmicort, også gjennom det kontroversielle forstøverapparat, har ikke astmadiagnose.

– Her var intensjonen å lindre de symptomene og plagene som utøverne som tok kontakt med meg hadde. Det var hoste, tungpust og irritasjon i brystet, sier Petter Olberg.

Han mener ikke at friske personer ble medisinert:



– Hvis vi medisinerer, er det fordi de har blitt syke. De har fått et symptom, en plage som de oppsøker meg for. Det er symptomene vi behandler. De fleste hadde ikke det og fikk heller ingen behandling, sier Olberg til NRK.

Han forteller at det var en diskusjon på hvorvidt man skulle ta med forstøverapparatet til Romania eller ikke. Det er ikke noen etablert praksis å benytte apparatet på juniornivå i Norge, forteller han.

Det står i grell kontrast til hva som virker å være tilfelle på seniornivå. Nylig avslørte Aftenposten hvordan løpere bruker forstøverapparater i andreetasjen på den norske smørebussen etter prologen i en sprint.

– Det handler om signaleffekten. Det er sider ved toppidretten som barn ikke nødvendigvis trenger å eksponeres for. Og da for eksempel astmamedisin og forstøverapparat, fortalte «Pølsa».

De svenske juniorløperne i Romania fikk ikke benytte forstøverapparet - som i praksis har en motor som kan pumpe astmamedisin inn i kroppen på effektivt vis.

– Vi synes ikke det hører hjemme hos eliteidrettsutøvere. Det er en metode som vi anser man skal ha for akutt behandling av luftveisproblemer, sier landslagslege i Sverige, Per Andersson, til NRK.

Han reagerer på den norske bruken.

– Vi ser at det finnes et problem om man skal benytte en sånn metode på en frisk utøver, da må man reflektere rundt de etiske og moralske aspektene rundt medisinering, sier Andersson.

Martin Johnsrud Sundby brøt dopingreglementet da han puttet ni ganger tillatt dose i et forstøverapparat for snart to år siden. Saken ble først kjent i sommer. Da hadde nordmannen tapt saken i CAS, og ble utstengt fra all idrett i to måneder.

I ettertid har norsk langrenn fått mye kritikk for fokuset på astmamedisin og bruken av forstøverapparater.

Et granskningsutvalg bestående av medlemmer fra Norge, Sverige, Finland og Danmark, ser nå nærmere på medisinbruken i norsk langrenn. Det er ikke kjent når konklusjonen vil foreligge.