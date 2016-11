Norge møtt med hån og dopinganklager

KUUSAMO (VG) Martin Johnsrud Sundby (32) og store deler av det norske allroundlandslaget landet trygt i Finland, men stemningen før verdenscupstarten er langt annet enn hjertelig for Norges løpere.

– Nei, jeg ble litt sjokkert. Jeg vet ikke hva jeg skal si. Det høres ikke bra ut. Det er trist. Jeg kan ikke si noe annet enn det, sier Niklas Dyrhaug om både dopinganklager og hån mot det norske landslaget, når han møter VG og TV 2 i den ellers folketomme ankomsthallen på Kuusamo flyplass fredag i 13.00-tiden.

Anklager Sundby for doping



Bare Martin Johnsrud Sundby av de norske løperne som landet i Finland i dag skal gå begge distansene i helgen. Dyrhaug skal kun gå 15 kilometeren søndag, og sier han er forberedt på kritiske spørsmål fra utenlandsk presse.

BLIR SJOKKERT: Niklas Dyrhaug titter på Aftonbladets nettsak om skiltet som håner Norge. Det synes han ikke er noe hyggelig. Foto: Bjørn S. Delebekk, VG

De kommer trolig. For Aftonbladet har i dag et intervju med Lars Larsson. Han har doktorgrad i lungemedisin og er i tillegg leder for komiteen i det svenske Riksidrottsförbundet, som godkjenner medisinsk dispensasjon for svenske idrettsutøvere.

Larsson har sterke meninger om Martin Johnsrud Sundbys dopingsak. Sundby inhalerte ni ganger så mye tillatt dose av astmamedisinen ventoline på et forstøverapparat for snart to år siden. Saken ble kjent i sommer. Sundby ble dømt for brudd på dopingreglementet og sonet en to måneder lang suspensjon.

– De dosene som Sundby tok, og den måten han tok det på, så må det har vært i den hensikt å dope seg. Det kan ikke være så mange andre forklaringer. Det er ikke normal medisinsk behandling, sier Larsson til avisen.

– Ingen prestasjonsfremmende effekt



Flere eksperter VG snakket med i sommer var ikke enige om astmamedisin gir fordeler i skisporet. Larsson tegner overfor Aftonbladet opp et bilde der han mener forskningen i utgangspunktet sier at medisinen ikke er prestasjonsfremmende, mens han tror landslagsutøvere og landslagsleger er av en annen oppfatning.

Larsson sier at det kan være så enkelt som en placebo-effekt, men påpeker at man aldri kan være helt sikker på de studiene som er gjort på feltet om astmamedisin og prestasjon.

Sundby ville ikke si noe til pressen på flyplassen i Finland. VG spurte derfor landslagssjef Vidar Løfshus om hva han synes om dopinganklagene fra svensk hold.

– Det har jeg ikke noen kommentar til. Sånne påstander kommenter jeg ikke. Martin har ikke tatt doping. Martin har vært astmatiker siden han var ti år og brukt ventoline og ulike astmamedisiner siden han var ti år. Det har ikke vært i doping-øyemed. Det var det ikke den gangen og det har ingen prestasjonsfremmende effekt, sier Løfshus.

Møtt med hånlig skilt



HÅNET NORGES LANDSLAG: Et skilt som ble hengt opp rett ved Norges smøretrailer så slik ut. Foto: Erik Karlsson, Aftonbladet

I tillegg til Larssons anklager mot Sundby kom Aftonbladet over et skilt som sto hengt opp mellom den norske smørebussen og langrennsstadion hvor utøverne fredag trente. Der sto det som følger: «DDR NORWAY SKI TEAM = DOPING TEAM». I tillegg var det tegnet på et bilde av en sprøyte på skiltet.

– Vi må bare regne med sånn skittkasting. Så det tar jeg med ro. Sånn er det bare. Dessverre er det mistillit og mistenksomhet og det er beklagelig at idretten har blitt sånn, sier Løfshus.

– Er det noe dere kan gjøre med det?

– Vi gjør ikke noe spesielt med det. Det er ikke noe overraskelse. Det kommer beskyldninger i hytt og gevær. Det må vi bare leve med når vi har vært gjennom det vi har vært i høst, sier landslagssjefen.

– Hvordan er det å møte slik hån som opptakt til rennet morgen?

– Vi har trent godt og kommer til å slå ifra oss til helgen. Vi visste at det kom til å bli omstendigheter rundt dette her. Det er vi forberedt på, sier han.