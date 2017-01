Langrennssjef Vidar Løfshus fortalte i oktober at alle hans utøvere tok antidoping-programmet «Ren Utøver» allerede i 2015. Der tok han grundig feil.

«Ren Utøver»-programmet ble et viktig tema under høringen i dopingsaken mot Therese Johaug denne uken.

Der kom det frem at hverken Johaug eller landslagsvenninnen Marit Bjørgen, som vitnet i saken, hadde gjennomført programmet til Antidoping Norge.

Dette skulle etter planen være obligatorisk for alle landslagsutøvere, men Nettavisen gjengir i dag uttalelser Vidar Løfshus kom med under et pressetreff på Ullevaal stadion 19. oktober i fjor. Kort tid etter at Johaugs dopingsak sprakk.

– Samtlige utøvere gikk gjennom det i 2015. Det er det samme programmet som ligger der i år (2016), men vi har sendt dem en «reminder» på at de må gjennomføre i år og, sånn at de frisker opp, sa Løfshus.

Fredrik S. Bendiksen da han ble gjort oppmerksom på dopingmerket på salven:

Måtte beklage

I samme nettavis måtte langrennssjefen svare for uttalelsene etter siste dag av Johaugs dopinghøring torsdag.

– Jeg tok for gitt at dette var fulgt opp av alle våre utøvere i 2015, da de hadde fått beskjed om dette, og Antidoping Norge var til stede på våre markedsdager i april 2015, sier Løfshus og fortsetter:

– Det har nå vist seg at det ikke er riktig at alle hadde fullført, noe vi allerede har beklaget, men har sørget for har skjedd igjennom iverksettelse av strakstiltak, herunder «Ren Utøver».

Strakstiltakene Løfshus nevner så dagens lys i oktober, etter dopingsaken mot Therese Johaug. Da fikk langrennsleiren kritikk for at tiltakene kom for sent.

Antidoping Norges advokat i sin prosedyre mot Therese Johaug under høringen:

– Slapp antidoping-kultur

Aftenposten-kommentator Andreas Slettholm touchet temaet i denne saken i en egen kommentar fra Johaug-saken torsdag. Han oppsummerer meningsinnholdet allerede i tittelen: Skiforbundet har en slapp antidoping-kultur.

– Alle sånne uttalelser, som Løfshus kom med til Nettavisen, gjør jo at man ikke kan stole på Skiforbundet. Det vitner om at de egentlig ikke har hatt kontroll – og en manglende bevissthet rundt at sånne typer systemer må følges opp, sier Slettholm til VG.

Under høringen kom det frem at Therese Johaug mottok en e-post i 2015 med en påminnelse om å gjennomføre «Ren Utøver»-programmet. Det gjorde hun ikke.

– Jeg vet ikke hvor mye de har purret på utøverne om dette. Det er det ingen som vet. Men hvis denne purringen er den eneste, og at «Ren Utøver»-programmet nevnes langt nede i en mail som egentlig omhandler gjennomføring av markedsdager, så virker det ikke som om bevisstheten rundt antidopingarbeidet har vært stor nok, sier Slettholm.

Han er mest opptatt av Skiforbundet på spørsmål om hvem som har ansvaret for å sørge for at utøverne er oppdatert på alt av rutiner innen antidoping.

– Det er de som må få utøverne sine til å skjønne hva et personlig ansvar innebærer. Det er jo forståelig at utøverne lett kan miste bevisstheten rundt antidoping, når man har folk som masserer disse fra morgen til kveld, 100.000 skismørere og så videre.

Skiforbundet svarer

Ingvild Bretten Berg, assisterende generalsekretær i Norges Skiforbund, reagerer slik når hun blir konfrontert med kritikken fra Slettholm:

– Antidopingarbeidet i Norges Skiforbund er mye mer enn bare «Ren Utøver». Jeg kjenner meg veldig dårlig igjen i den karakteristikken fra Aftenpostens kommentator.

– Vi har hele tiden tatt antidopingarbeid på største alvor. Vi har et stort og bredt fokus på holdningsskapende arbeid. I 2015 hadde vi flest opplæringstiltak av alle særforbund i Norge. Vi må erkjenne at det har vært mangel i gjennomføringen av «Ren Utøver» på langrennssiden, men vi har gjort mye på den holdningsskapende delen. Vi har kanskje hatt mer fokus på holdningsskapende arbeid enn på kontrollvirksomhet, det ser vi nå nærmere på, sier Berg.

Hun er opptatt av å påpeke at «Ren Utøver» ikke er det eneste tiltaket i skiforbundets antidopingarbeid.

– Det finnes også krav som «Rent Særforbund» og «Rent Idrettslag». Vi stiller blant annet krav til alle våre arrangører at de skal gjennomføre «Rent Idrettslag», sier Berg og fortsetter:

– For eksempel vedtok vi på skitinget i 2014 en handlingsplan for antidoping i skiidretten. Vi lagde en modell for hvordan vi skulle jobbe. Den modellen har ADN lagt til grunn i sine retningslinjer for «Rent Særforbund», og de anbefaler alle andre særforbund å benytte den modellen for hvordan de skal jobbe. I 2015 hadde vi flest opplæringstiltak av alle særforbund.