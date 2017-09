CAS bestemte allerede i mai at Aleksandr Legkov og fem andre utestengte russere igjen skal få konkurrere etter 31. oktober. Men OL-vinner Legkov tør ikke juble ennå.

Det forteller hans trener, tyskeren Markus Cramer til VG, og opplyser at de frykter at den internasjonale olympiske komité (IOC), det internasjonale skiforbundet (FIS) eller verdens antidopingbyrå (WADA) skal kreve ytterligere sanksjoner mot de russiske løperne.

– Det ble klart allerede i mai at CAS opphevet konkurranseforbudet etter 31. oktober. Men fortsatt kan det skje at andre instanser, som IOC, FIS og WADA utvidere konkurranseforbudet, sier Markus Cramer.

Seks russiske langrennsløpere, blant dem Legkov, er utestengt fra sporten etter avsløringene i McLaren-rapporten, som viste hvordan det foregikk statlig kontrollert doping i russisk idrett under Sotsji-OL.

Idrettens internasjonale voldgiftsdomstol (CAS) ga utestengelsen frem til og med 31. oktober i år. Deretter kan Legkov igjen konkurrere. Ifølge Kramer kommer mannen som vant OL-gull på 50 km i Sotsji til å starte i sin første skikkelige konkurranse i svenske Gällivare (18.-19. november). I sommer har han trent blant annet trent på Sjusjøen.



– Legov kommer til verdenscupåpningen i Kuusamo helgen etter Gällivare, og han gleder seg veldig til å konkurrere igjen. Han forbereder seg som han skal starte i OL i Sør-Korea, sier Cramer.

Dermed rekker han OL i Pyeongchang med god margin, som begynner 8. februar.

Husker du? Legkov om dopingbeskyldningene: – Dette er bare tull

McLaren-avsløringer

For et år siden kom McLaren-rapporten, som avslørte den russiske dopingen under OL. Der kom også beskyldningene mot Legkov, Maksim Vylegzjanin og ytterligere fire russiske langrennsløpere, men de har hele veien bedyret sin uskyld, og nektet for noensinne å ha avlagt positive dopingprøver.

Anbefales: Varsleren Stepanov til VG: – Hjemme i Russland ler folk

De ble likevel midlertidig utestengt av FIS, og mistet først Tour de Ski og deretter VM i Lahti i februar/mars.

Artikkelen fortsetter under bildet

TRENER: Marcus Cramer er trener for Russland og Alexander Legov. Her fra høydetrening i Val Senales i fjor. Foto: Fredrik Solstad , VG

Tapte i CAS i juni

I mai ble utestengelsen behandlet i CAS, og selv om russerne mente de der hadde blitt lyttet til, tapte de mot FIS og den midlertidige utestengelsen ble opprettholdt.

Det kan likevel komme en ny vending i saken i slutten av oktober. Ifølge domspapirene fra CAS skal Den internasjonale olympiske komité (IOC) da offentliggjøre sin utredning av Russland.

– Alexsandr har vært sint, men han har innfunnet seg med situasjonen. Jeg vil understreke at hverken han eller de andre suspenderte russerne er tatt i doping. De har vært utestengt fordi saken mot dem har vært under etterforskning, sier Markus Cramer.

– Hvordan er formen til Legov?

– Den er veldig god. Han er på samme nivå som Vylegzjanin. For tiden er han hjemme i Russland, men i neste uke reiser han på treningsleir til Oberhof, sier Cramer.

Så du? Russiske langrennsløpere fornøyd med CAS: – De lyttet til oss