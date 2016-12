Legkov og Vylegzjanin utestengt fra Tour de Ski

Det internasjonale skiforbundet (FIS) har utestengt Aleksander Legkov og Maksim Vylegzjanin fra Tour de Ski.

Russlands skipresident Jelena Välbe bekrefter overfor nyhetsbyrået R-Sport at de to medaljevinnerne fra Sotsji-OL ikke er med i troppen som stiller til start i Sveits 31. desember.

– De mister Tour de Ski på grunn av en midlertidig utestengelse, sier Välbe.

Les også: Legkov truer med rettssak etter dopinganklager

Det skjer i etterkant av McLaren-rapporten der det blir hevdet at over 1000 russiske idrettsutøvere var innblandet i en statssponset dopingskandale. Sist fredag meldte IOC at 28 russiske utøvere ville bli utestengt. Deriblant seks langrennsløpere som er mistenkt for å ha dopet seg under OL i Sotsji.

Ifølge Expressen gikk det franske nettstedet Ski Nordique ut med de seks navnene: Aleksander Legkov, Maxim Vylegzjanin, Aleksej Petuchov, Jevgenij Belov, Julija Ivanova och Jevgenia Sjapovalova.

Gull- og sølvvinneren på femmila i Sotsji, Legkov og Vylegzjanin, er ifølge R-Sport ikke med på listen over den russiske troppen til Tour de Ski som starter på nyttårsaften.

Like før FIS-utestengelsen ble kjent kommenterte president Vladimir Putin den siste tids dopinganklagelser mot Russland.

– Vi har aldri hatt et dopingproblem i Russland. Det her er umulig og utrolig, sa Putin.

Les også: Legkov: – Orker ikke tenke på Lahti-VM