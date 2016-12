Det internasjonale skiforbundet (FIS) har utestengt Aleksander Legkov og Maksim Vylegzjanin fra Tour de Ski. Trist for sporten, mener Didrik Tønseth.

Russlands skipresident Jelena Välbe bekrefter overfor nyhetsbyrået R-Sport at de to medaljevinnerne fra Sotsji-OL ikke er med i troppen som stiller til start i Sveits 31. desember.

– De mister Tour de Ski på grunn av en midlertidig utestengelse, sier Välbe.

Finn Hågen Krogh var ute og trente da VG tok kontakt.

– Nei, det ønsker jeg ikke å kommentere, kom det kjapt fra Hågen Krogh.

Didrik Tønseth mener det er synd for hele idrettsverden.

– Det er trist for sporten, rett og slett. Det er tragisk, men det er en grunn til at de nå har blitt utestengt, sier Tønseth, som står på startstreken når årets utgave av Tour de Ski starter 31.desember.

– Det er to vanvittig store navn. Legkov viste jo god form senest i La Clusaz, det er to sterke utøvere. Jeg håper de hjar funnet det det er å verdt å finne i rapporten, fortsetter Tønseth.

Utestengelsen skjer i etterkant av McLaren-rapporten der det blir hevdet at over 1000 russiske idrettsutøvere var innblandet i en statssponset dopingskandale. Sist fredag meldte IOC at 28 russiske utøvere ville bli utestengt. Deriblant seks langrennsløpere som er mistenkt for å ha dopet seg under OL i Sotsji.

Ifølge Expressen gikk det franske nettstedet Ski Nordique ut med de seks navnene: Aleksander Legkov, Maxim Vylegzjanin, Aleksej Petuchov, Jevgenij Belov, Julija Ivanova och Jevgenia Sjapovalova.

Gull- og sølvvinneren på femmila i Sotsji, Legkov og Vylegzjanin, er ifølge R-Sport ikke med på listen over den russiske troppen til Tour de Ski som starter på nyttårsaften.

Like før FIS-utestengelsen ble kjent kommenterte president Vladimir Putin den siste tids dopinganklagelser mot Russland.

– Vi har aldri hatt et dopingproblem i Russland. Det her er umulig og utrolig, sa Putin.

