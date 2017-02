Kritiserer nye dopinganklager mot Norge: - Uetisk

FREDRIKSTAD (VG) SVT-journalist Hasse Svens møter kritikk etter å ha hevdet at han kan dokumentere hvordan 12 norske langrennsutøvere skal ha brukt doping.

Det var under en debatt i Litteraturhuset i Fredrikstad i torsdag kveld at den svenske journalisten på nytt anklaget norsk langrennssport for omfattende doping på 90- og starten av 2000-tallet.

Tidligere har han fremført samme budskap i dokumentarfilmene «Blodracet». Bakgrunnsmaterialet er i stor grad hemmeligstemplede blodmålinger i regi av FIS.

– Før jeg kom hit i dag gikk jeg gjennom rundt 500 blodverdier på norske langrennsløpere. Om jeg er snill, så kan jeg si at det finnes 12 toppløpere i langrenn fra Norge som har dopet seg. Årsaken til at de ikke ble tatt, er at det ikke fantes en test for EPO før i 2000, sa Svens torsdag kveld.

Han er sikker på at det hele må ha skjedd systematisk, fortalte han foran noen titalls tilhørere. Svens nevnte ikke navn i går. Men VG vet at han sikter til flere av Norges aller største langrennsnavn.

Oppgitthet



Journalisten satt i panelet sammen med VGs Leif Welhaven, tidligere landslagslege Thor-Øistein Endsjø og Antidoping Norge-sjef Anders Solheim.

Både Endsjø og Solheim reagerer på måten Svens gikk til angrep på.

KRITISK: Hasse Svens fra SVT. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

– Det nytter ikke å kaste ut sånne påstander. Man må legge frem bevis og føre saker. Gamle saker er i utgangspunktet foreldet. Men om man legger frem bevis, så måtte man jo vurdert hvordan man kunne undersøkelse det selv. Man måtte fått eksperter til å se om det var hold i dette, sier Solheim til VG etter endt debatt.

– Han sier han har gjort det?

– Jo, men da må han jo legge det frem for relevante myndigheter som kan vurdere det. Det er dette som gjør at rettssikkerheten til utøverne ikke er godt nok ivaretatt: Dette er påstander som bare kastes ut.

Thor-Øistein Endsjø har i over 40 år jobbet som idrettslege. Han var også tett på det norske langrennslandslaget i flere år.

– Jeg følger Hasse når han ser på store tall for en gruppe. Det må ha skjedd noe, og det er prisverdig at noen sier at det har skjedd juks. Men det å trekke enkelte ut av en sånn sak, det er uetisk. For et kan ikke dokumenteres! sa legen.

Så økning - men har ingen mistanke



Forskning har tidligere vist hvordan blodverdiene i internasjonal langrenn økte jevnt og trutt utover på 90-tallet, før de falt brått den dagen det ble mulig å teste for turbodopet EPO i 2000.

Norges Skiforbund har tidligere lagt frem verdier, målt utenfor sesong, som de mener viser at Norge ikke tok del i denne stigningen på 90-tallet.

- På 90-tallet var nok jeg også forbauset over det at gruppen norske langrennsutøvere hadde noe høyere verdier enn det jeg tenkte var vanlig, og hadde sett. Så kom man til 2000-tallet, og da var det lavere verdier i gruppen. Men jeg har aldri hatt mistanke om systematisk bruk av doping eller bruk av EPO, sa Endsjø i går.

Hevder ekspert-støtte



Svens møtte skepsis fra salen i Fredrikstad litteraturhus i går. Han la ikke frem hverken tall eller navn fra materialet sitt.

– Er ikke dette bare oppgulp fra det materialet du har vist frem tidligere?

– Nei. Det nye nå er det at jeg har pekt ut 12 konkrete navn, basert på blodbildet deres, sier svensken til VG.

Svens sier han har sett på variasjonene i hemoglobin til hver enkelt utøver, samt andelen unge blodceller (retikulocytter) hos vedkommende. Han har vist materialet for fire-fem av verdens ledende forskere, forteller han.

– Du anklages for å være uetisk?

– Dette er ikke min påstand. Jeg er bare en stemme for fire-fem forskere der ute. Og de er i verdensklasse, mener Hasse Svens.

– Hasse Svens har i mange år kommet med en rekke anklager uten noen form for dokumentasjon. Det er vanskelig å forholde seg til en person som fremstår så lite troverdig, sier kommunikasjonssjef Espen Graff i Norges Skiforbund til VG.