Johaugs doping: Dette enkle nettsøket ville gitt «forbudt»-svar

Et enkelt søk i en kjent internasjonal database for anti-dopingbyråer avslører umiddelbart at medikamentet Therese Johaug brukte kan medføre positiv prøve i en dopingtest.

Hjemmesiden heter globalDro.

Blant andre Canadas, Storbritannias og USAs antidopingbyråer skal stå bak den. Innloggingen er enkel.

Det er også enkelt å finne ut hvorvidt Trofodermin, sårsalven lege Fredrik Bendiksen lot Therese Johaug bruke, er å anbefale med tanke på bruk – for en idrettsutøver. Det er den åpenbart ikke.

Et søk på Trofodermin i Storbritannia gir resultatet «varemerkestatus Alfa-Trofodermin». Det kommer opp øverst på listen. Under «overall status» står det i hvit skrift på rød bunn: X Forbudt.

To ganger, under kolonnene «i konkurranse» og «utenfor konkurranse».

På linjen under vises det til en klassifisering av stoffet i henhold til det internasjonale antidopingbyrået (WADA) sine regler: «Anabolic agents».

Deretter, på linje tre, kommer informasjon om «aktive» stoffer. Altså virkestoffer. Det er clostebol, som også er markert med to X og «forbudt» i konkurranse og utenfor konkurranse.

Sjefslege i Sotsji-OL



FORKLARTE TABBEN: Therese Johaug, kommunikasjonssjef Espen Graff (i midten) i Norges skiforbund og landslagslege Fredrik Bendiksen under pressekonferansen i Oslo torsdag formiddag. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Under pressekonferansen med Therese Johaug på Ullevaal stadion torsdag, vedgikk landslagslege Fredrik Bendiksen at det var «min personlige feil» å gå god for at hun tok i bruk Trofodermin under treningsleiren i Livigno i Italia.

Et søk etter Trofodfermin under «USA» gir ingen resultater. Men det gjør clostebol. Det gir åtte treff. Topptreffet viser at det er forbudt brukt av langrennsløpere, i og utenfor konkurranse.

Landslagslege Fredrik Bendiksen, som var medisinsk ansvarlig for Norges OL-tropp i Sotsji, forklarte under pressekonferansen med Therese Johaug torsdag at han ikke hadde med seg salven de «normalt» bruker til treningsleiren i Seisser Alm og Livigno.

Han sa da til Johaug at han måtte på apotek i Livigno for å kjøpe en nødvendig medisin for å behandle leppene hennes.

Fatal krem nummer to



– De hadde ikke den salven som jeg spurte etter. Da spurte jeg apotekeren om hun hadde noen andre å anbefale, sa den erfarne idrettslegen torsdag.

Bendiksen, som har jobbet med idrettsmedisin i 36 år, forklarte at Johaug hadde sprekkdannelser i leppen, åpne sår og blødninger.

– Apotekeren foreslo to ulike salver. Therese brukte den ene i halvannet døgn, uten at det hjalp.

Legen trakk så fram den andre kremen, som heter Trofodermin og ba Johaug bruke den.

– Therese spurte meg om «er denne grei å bruke», underforstått at om det var i konflikt med antidopingreglene. Jeg svarte «nei, den kan du bruke».

Søk et nærmest hvilket som helst annet sted, burde imidlertid også fått varsellampene til å blinke. Bilder på Google av middelet Trofodermin - på kremtube - viser blant andre at det er merket med «Doping» inne i et forbudtsskilt.

På bildet av en sprayboks med Trofodermin står det tydelig «Clostebol» i innholdsfortegnelsen.