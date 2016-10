Italiensk syklist tatt med samme stoff som Johaug: La opp

For tre år siden ble den italienske syklisten Stefano Agostini (27) tatt for det samme stoffet som Therese Johaug. Det endte med at han la opp.

21. august 2013 ble den ikke veldig meritterte syklisten testet utenfor konkurranse. 20. september annonserte Det internasjonale sykkelforbundet UCI at Agostini var utestengt i 15 måneder, frem til 20. november 2014.

«Jeg har vært uaktsom og må betale dyrt for det. Jeg hadde utslett på min venstre rumpeballe, og orket ikke å klø lenger. Jeg spurte min mor og hun rådet meg til å bruke denne reseptfrie salven (Trofodermin), som hun hadde gjort med et lignende problem, uttalte Agostini til sykkelnettstedet Tuttobici rett etter at A-prøven ble offentliggjort. Galgenhumoristisk la han til: – Salven hjalp ikke engang.

Agostini fikk sparken av laget sitt, Cannondale, fordi han hadde brutt interne regler.

«Da jeg informerte om hva jeg hadde gjort, fastslo vår lege Roberto Corsetti umiddelbart at denne salven inneholdt Clostebol og at jeg kom til å teste positivt. De hadde full rett til å sparke meg», uttalte han til Tuttobici.

Agostini nektet imidlertid å godta den strenge dommen, men etter syv måneder orket han ikke å kjempe lenger og avsluttet karrieren. I sitt avsluttende brev til UCI skriver han at han gjør det «med verdighet og viten om at jeg aldri jukset og oppnådde alle mine resultater med hardt arbeid og oppofrelse, men også fullt klar over at denne absurde historien også har gjort betydelig skade på bildet av meg».

Clostebol Ifølge Wikipedia er clostebol et svakt anabolt steroid som blant annet ble brukt av DDR-utøvere i sin tid. Etter det Legemiddelverket kjenner til er produktet til salgs i kosmetikk i Italia og Brasil. Stoffet står på WADA-listen over forbudte stoffer. En rekke utøvere har blitt utestengt for bruk av dette stoffet, blant annet den italienske beachvolleyball-spilleren Viktoria Orsi Toth, som derfor ble utestengt fra Rio-OL nylig. I 2013 testet også den italienske syklisten Stefano Agostini positivt for substansen. Han skyldte også det positive resultatet på kremen Trofodermin. 23 av de 27 siste clostebol-sakene har endt med minimum et års utestengelse.

«Jeg ønsker å gjøre det klart at min aksept av straffen skal forstås som en erklæring på at jeg kapitulerer: Jeg gir opp et system som har bestemt at jeg skal slutte som profesjonell syklist som 25-åring. Jeg mener at straffen dere har bestemt for meg ikke er riktig, og jeg føler ikke at den på noen måte «tilhører meg» siden jeg aldri har brukt medikamenter som er prestasjonsfremmende. Mitt biologiske pass er upåklagelig, de forskjellige og gjentatte blodtestene er det ikke noe å utsette på.»

Om stoffet: Et svakt syntetisk anabolt steroid

Det kan jo synes usedvanlig naivt å spørre om råd fra sin mor, og i sitt brev til UCI nevner han i og for seg ikke moren, men isteden at han «jevnlig» hadde fått salven Trofodermin foreskrevet av lege.

Det ble funnet 0,7 nanogram (0,000000007 gram) Clostebol i Agostinis urintest. Clostebol er virkestoffet i Trofodermin. Den norske landslagslegen Fredrik Bendiksen sa om Therese Johaug: «Jeg vil anslå at hun har brukt cirka 3,5 gram av de 30 grammene (i tuben) over en tidagersperiode».

DYSTERT: Therese Johaug og lege Fredrik S. Bendiksen på dagens pressekonferanse. Foto: NTB SCANPIX

Stefano Agostini påpeker at han selv ga beskjed om salvebruken før han ble testet, og at laboratoriet i sin rapport informerte om beskjeden han hadde gitt på forhånd. Eks-syklisten mener at paradokset er at hvis han ikke hadde informert, så hadde den minimale mengden neppe blitt funnet.

«Det er et stort og uløst spørsmål som alltid vil være med meg», skriver Agostini og fastslår også at «alle vet at man ikke doper seg med en salve».

«Etter syv lange måneder med utestengelse, forklaringer av de faktiske forhold, anmodninger om ekstra informasjon, krevd inn på kort tid, utmattende venting på noen form for tilbakemelding fra dere (som kom etter uker av spørsmål fra meg), fortvilelse, tårer, stress og engstelse … det aktede UCI, selv om de har hatt en veldig klar sak, utenfor enhver form for tvil, har valgt å behandle meg betydelig strengere enn andre utøvere som har «snublet» borti Trofodermin, til og med på samme måte som de som har brukt EPO, kokain, blodoverføringer eller manipulerer med eget blod».

Agostini kalte behandlingen han fikk for for en dårlig spøk, men poengterte at han ikke hadde de 30.-35.000 euro'ene det ville kostet å ta sakene videre til Idrettens Voldgiftsrett (CAS).

Italieneren avslutter sitt lange brev slik: «Til slutt vil jeg si at denne historien, som har ødelagt min karriere og mine drømmer, også vil undergrave troverdigheten og ufeilbarligheten i dopingsystemet dere har.»