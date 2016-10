Her har Johaug slitt med leppe-blødninger i flere dager

Therese Johaug (28) har slitt med sår på leppene i flere perioder i karrieren. Under NRKs intervju med Johaug fra treningshelgen i Livigno i september er underleppen preget av åpne og blodige sår.

I dag forteller Johaug om leppesmertene hun slet med under denne samlingen, og som endte med at hun brukte kremen trofodermin og testet positivt for det forbudte stoffet Clostebol.

– Jeg fikk krem av Fredrik (Bendiksen, landslagslegen). Alle som var i Livigno så hvordan jeg så ut der. At jeg hadde store problemer. Han gikk ned på apoteket, kjøpte kremen, ga den i hånden min. Jeg spurte om den stod på dopinglisten. Jeg fikk «nei» til svar, forteller en gråtkvalt Johaug innledningsvis under pressekonferansen på Ullevaal Stadion torsdag.

Skilandslaget har selv tatt et bilde av Johaug idet hun intervjues av statskanalen under det ukeslange oppholdet på noen tusen meters høyde. Det viser en blodig underleppe.

Startet i Seiser Alm

Johaugs leppeproblemer skal ha startet i italienske Seiser Alm. Dette var stedet for første del av et to uker langt høydeopphold for kvinnelandslaget (24. august-7 september). Deretter skulle laget videre til Livigno. Johaug forteller at det var varmt i Seiser Alm, at hun fikk solstikk den tredje dagen og det hele endte med at hun forbrant undersiden av leppen sin.

– Jeg fikk store åpne sår. Det var veldig vondt. Det var stor smerte. Jeg begynte å blø. Det sprakk opp og jeg måtte ha serviett for å stoppe blødningen, forteller Johaug om de smertefulle dagene.

LEPPEN SOM SKAPER TRØBBEL: Therese Johaug, her fra en høydesamling i Livigno i Italia. Her er leppen preget av åpne sår. Foto: Skilandslaget

Deretter reiste Johaug videre til Livigno. Allerede første kvelden på ny destinasjon skal Johaug ha oppsøkt lege Fredriksen. Hun forteller at hun først fikk en krem som ikke virket. Da en ny krem kom på bordet noen dager senere gjentar Johaug på pressekonferansen at hun skal ha spurt om Trofodermin stod på dopinglisten. Hun gjentar igjen at landslagslegen skal ha svart «nei». Samlingen ble avsluttet 7. september.

– Den 16. september ble jeg testet hjemme i Oslo – som vi vanligvis bruker å gjøre. Jeg oppga alle medikamentene jeg hadde brukt de siste syv dagene. Deriblant trofodermin. Jeg fikk prøvesvar fra Antidoping Norge og det har vært den tyngste uken i hele mitt liv. Det å få en uforskyldt positiv prøve, det er enhver utøvers verste mareritt, men jeg skal kjempe alt og vise alle at jeg er uskyldig i denne saken her, sier Johaug.

Har slitt med leppene i flere år



Therese Johaug, her fra en VG-reportasje høsten 2012. Foto: Mattis Sandblad , VG

For de som har fulgt langrennsstjernen – enten live på langrennsarenaen eller gjennom TV-en – har trolig registrert at leppesårene har fulgt henne gjennom de siste årene. VG har funnet bilder siden 2012 som viser hvordan Johaugs lepper ofte er sprukne eller preget av skorper etter sår som har grodd.

16. august 2012: Therese Johaug i en VG-reportasje hvor hun snakker om livet, gutter og den kommende VM-sesongen i 2013.

Da hun vant tremila i Holmenkollen sist sesong stilte en sprudlende Johaug opp for pressen. Hun vant rennet foran Ingvild Flugstad Østberg. Også den gangen var leppene preget av værforholdene.

Therese Johaug, her fra Holmenkollen skifestival 2016. Foto: Bjørn S. Delebekk , VG

Krasse reaksjoner



Det var i morgentimene torsdag at Norges Skiforbund sendte ut pressemelding om at Therese Johaug har testet positivt på stoffet clostebol. Det er ennå ikke kjent hva slags straff langrennsløperen får.

Fredrik Bendiksen går av som landslagslege som følge av saken.

Reaksjonene fra utlandet har ikke latt vente på seg. En svensk aviskommentator skriver «hva var det jeg sa» like etter nyheten slo ned som en bombe i langrennsverden.

VGs sportskommentator Leif Welhaven mener gleden over norsk langrennssport er knust i overskuelig fremtid, som konsekvens av at Norges to store skistjerner er tatt for brudd på dopingreglementet på bare tre måneder.