Hasse Svens: – Tror ikke på Johaug

SVT-profil Hasse Svens kjøper ikke forklaringen til Therese Johaug (28): Alle som blir avslørt for doping gråter, mener han.

– Dette er bare en bekreftelse på det jeg har sagt tidligere. Det blir stadig klarere hva Norges Skiforbund har drevet med i lang tid, sier Svens til VG.

Det har gått noen år siden svensken hisset på seg hele ski-Norge ved å lage to dokumentarfilmer kalt «Blodracet». Filmene rettet blant annet fokus på blodverdiene til noen av Norges største skihelter på 90-tallet.

I dag er Svens tilbake i Oslo. Og han er ikke nådig etter å ha sett Therese Johaug hulke seg gjennom gårsdagens pressekonferanse på Ullevaal stadion. Hun er fortvilet etter å ha testet positivt på det anabole stoffet clostebol tidligere i år.

Ifølge Johaug er bakgrunnen en solbrent leppe, som trengte behandling. Den nå avgåtte landslagslegen Fredrik S. Bendiksen sjekket ikke innholdet i en salve han kjøpte på et italiensk apotek. Det er foreløpig ikke kjent om Johaug bare fikk kremtubene eller hele pakningen da hun fikk overlevrt

– Jeg kjøper ikke forklaringen hennes. Symbolet på pakken viser tydelig at det er snakk om doping. Legen har vært aktiv i over 30 år, og kan ikke forklare dette? Alle som blitt tatt for doping gråter, siden det er en katastrofe for dem. Johaug har også innrømmet å ha fått astmamedisin uten å ha en diagnose. Det er også doping. Hun burde få mellom to og fire års utestengelse. Alt under 18 måneder er en katastrofe, sier Svens.

Kommunikasjonssjef Espen Graff svarer på vegne av Skiforbundet:

– Vi har stor forståelse for at det stilles spørsmål og kommer kritikk også fra utlandet når det gjelder rutinene knyttet til medisinering i norsk langrenn. Derimot er anklagene fra Hasse Svens også denne gangen så grove og generelle at det er vanskelig å forholde seg til uten noen form for dokumentasjon.

Svensken sitter på en kafé i Oslo sentrum når han prater med VG. TV-personligheten deltok fredag også i en debatt i regi av TV 2.

– Er ikke dette bare en historie om en lege som har gjort noe fryktelig dumt?

– Dette er en forlengelse av hva vi har sett før. Jeg har sett blodverdier på norske løpere på 90-tallet og 2000-tallet, og vi har hørt hvordan nordmennene prakket astmamedisin på friske personer. Slik det ser ut i dag, virker det som om lederne i skiforbundet har drevet med systematisk doping i flere tiår, sier Svens.

Han sparker hardt mot norsk skisport i etterkant av Martin Johnsrud Sundby-saken, og nå Therese Johaug-saken. Norsk skisport har drevet i gråsonen, men nå havnet over i «rød sone», mener Svens.

At det ikke har skjedd tidligere, hevder han, skyldes den sterke norske posisjonen i det internasjonale skiforbundet (FIS).

– Bildene fra Livigno viser helt klart at Johaug hadde et problem med leppene sine, og Antidoping Norge sier at dosen er forenelig med påføring av krem?

– Jeg har vanskelig for å tro på skiforbundet, siden det er så mange andre kremer man kan ta. Jeg kjøper ikke forklaringen. Den KAN jo være sann, men jeg har vanskelig for å tro det. En så rutinert lege og en så rutinert utøver? Reglene er så klare!

– Når det gjelder den konkrete saken knyttet til Therese Johaug ble detaljene rundt det som har skjedd godt kjent i går og så er det viktig for oss at Antidoping Norge behandler saken ferdig før vi uttaler om flere detaljer, sier Skforbundets Espen Graff.

En Infact-undersøkelse gjort på oppdrag for VG viser at Therese Johaug har støtte i en stor del av den norske befolkningen. Mer enn 35 prosent mener at den norske skidronningen har ingen eller lite ansvar for den positive dopingprøven

Det overrasker ikke Hasse Svens.

– Det norske folket er hjernevasket gjennom mange år. Jeg mener man må begynne å forstå at norske skiløpere har drevet med snusk. Jeg er overrasket over at mange er så naive at de ikke ser det. Men det er klart: Det er lett å synes synd på en utøver som sitter der og gråter. Men det er gjør de jo alle som blir avslørt, sier SVT-profilen.

