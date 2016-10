Fire av ti svensker tror Norge driver med systematisk doping

VAL SENALES (AFTONBLADET/VG) I en stor svensk undersøkelse kommer det frem at 41 prosent av våre naboer i øst tror at Norge driver med systematisk doping.

Undersøkelsen er gjennomført av analyse – og undersøkelsesfirmaet Inizio i Sverige på oppdrag fra Aftonbladet. De har spurt 1412 personer fra 22. til 24. oktober. Undersøkelsen viser at 41 prosent av svenskene tror Norge driver med systematisk doping, 40 prosent tror ikke Norge gjør det.

– Sånn som mediebildet ser ut, er det naturlig at folk ikke kan orientere seg om hvordan sakene står. Dømmer jeg ut fra mediebildet om dagen, så er svaret forståelig. Jeg er forberedt på en hardere tone når jeg kommer til Sverige, sier Martin Johnsrud Sundby i en kommentar om saken.



20. juli ble det kjent at Sundby mistet sammenlagtseirene i Tour de Ski og verdenscupen i 2014/2015-sesongen, og han ble utestengt i to måneder etter brudd på WADA-reglementet, etter feil bruk av den lovlige astmamedisinen Ventoline.

Bjørgen: Mistanken vil være med deg



40 prosent tror Therese Johaug bevisst har dopet seg, mens 23 prosent ikke tror det, 37 har ingen mening om saken.

Marit Bjørgen kan forstå at andre nasjoner er skeptiske til de norske langrennsløperne, etter to saker på kort tid. 19. oktober vedtok påtalenemnda i Antidoping Norge at Johaug skulle suspenderes i to måneder i påvente av domsavsigelse i dopingsaken mot henne, etter at hun testet positivt på det anabole stoffet clostebol.

– Som toppidrettsutøver og profilert utøver, så vil jo mistanken være med deg gjennom karrieren. Det vil den jo være uansett. Jeg kan si ut ifra det som er skjedd, at jeg skal aldri forhåndsdømme noen. Det er helt klart, sa Bjørgen til VG dagen før denne undersøkelsen var ferdig og la til:

– Jeg skjønner jo at andre nasjoner får litt fyr på bålet. Jeg ser jo det.

Dyrhaug: – Ikke i nærheten av systematisk doping



De norske og svenske landslagsløperne er på treningssamlinger i Val Senales i Nord-Italia. På breen, 3000 meter over havet, trener de side om side. Niklas Dyrhaug syns den svenske undersøkelsen er trist lesning.

– Jeg vet med meg selv at vi som lag ikke jukser, at vi ikke er i nærheten av systematisk doping. Men de to hendelsene vi har hatt i sommer og i høst hat ikke vært bra for vårt renommé, sier Dyrhaug.



– Vi fusker ikke i norsk langrenn, men vi begår feil som alle andre, sier landslagssjef Vidar Løfshus.

Om tre uker er det nasjonal langrennsåpning på Beitostølen, om drøye fire uker er det verdenscupstart i Kuusamo i Finland.