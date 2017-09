Expressen: Legkov rekker OL

CAS skal ha bestemt at Aleksandr Legkov og fem andre utestengte russere igjen skal få konkurrere etter 31. oktober.

Seks russiske langrennsløpere, blant dem Legkov, er utestengt fra sporten etter avsløringene i McLaren-rapporten, som viste hvordan det foregikk statlig kontrollert doping i russisk idrett under Sotsji-OL.

Nå skal Legkov ha fått dommen fra Idrettens voldgiftsrett (CAS), ifølge den svenske avisen Expressen, som hevder å ha lest dommen før den er offentlig.

CAS opprettholder utestengelsen frem til og med 31. oktober i år. Deretter kan Legkov igjen konkurrere.

Dermed rekker han OL i Pyeongchang, som begynner 8. februar.

Husker du? Legkov om dopingbeskyldningene: – Dette er bare tull

McLaren-avsløringer

For et år siden kom McLaren-rapporten, som avslørte den russiske dopingen under OL.

I kjølvannet kom også beskyldningene mot Legkov, Maksim Vylegzjanin og ytterligere fire russiske langrennsløpere, men de har hele veien bedyret sin uskyld, og nektet for noensinne å ha avlagt positive dopingprøver.

Anbefales: Varsleren Stepanov til VG: – Hjemme i Russland ler folk

De ble likevel midlertidig utestengt av Det internasjonale skiforbundet (FIS), og mistet først Tour de Ski og deretter VM i Lahti i vinter.

Tapte i CAS i juni

I mai ble utestengelsen behandlet i CAS, og selv om russerne mente de der hadde blitt lyttet til, tapte de mot FIS og den midlertidige utestengelsen ble opprettholdt.

Nå skal altså CAS ha bestemt seg for å lytte til de utestengte russerne, ifølge svenske Expressen.

Det kan likevel komme en ny vending i saken i slutten av oktober. Ifølge domspapirene fra CAS skal Den internasjonale olympiske komité (IOC) da offentliggjøre sin utredning av Russland, skriver avisen.

Så du? Russiske langrennsløpere fornøyd med CAS: – De lyttet til oss