Estil med oppfordring til ski-ledelsen: – Hadde sagt at dette kutter vi ut

KUUSAMO (VG) Hadde Frode Estil (44) vært i skiledelsen i dag ville han aldri tillatt bruk av forstøverapparat. Den tidligere OL-vinneren er bekymret for signaleffekten det har for yngre løpere.

Det sier Estil til VG i kraft av å være idrettsfaglig leder ved Meråker videregående skole. Skolen har 80 langrennselever og har huset noen av Norges aller største langrennsnavn, som Petter Northug, Martin Johnsrud Sundby og Emil Iversen.

Også ledere ved NTG Lillehammer og Hovden Skigymnas er bekymret for at skiforbundet vil fortsette å la utøverne bruke forstøver denne sesongen.

– Ja, det er jeg absolutt. Jeg har vært bekymret i mange år med tanke på den retningen toppidretten tar og at det stadig presses på nedover i årsklassene. Alt det de beste gjør blir lagt merke til av den yngre generasjonen, sier Estil, på spørsmål om han er bekymret for signaleffekten det gir unge løpere at langrennslandslaget fortsetter bruken av forstøverapparat på sine utøvere.

Ville kuttet ut forstøver



Det var nemlig det Norges Skiforbunds nye sjeflege Petter Olberg fortalte sist helg. Han kunne også meddele at helseteamet nå har langt strengere føringer for bruk av apparatet sammen med astmamedisin. Det var et slikt apparat Martin Johnsrud Sundby brukte da han brøt dopingreglementet etter å ha puttet oppi ni ganger tillatt dose astmamedisin for snart to år siden. Han ble utestengt fra all idrett i to måneder.

Langrennslandslaget fortsetter imidlertid med saltvannsoppløsning på forstøver. Metoden for å behandle luftveiene – uavhengig av om det er med eller uten astmamedisin – blir ikke tatt godt imot. Den svenske landslagslegen forstår ikke hvorfor Norge bruker forstøver. Det gjør heller ikke Estil.

– Jeg har hele tiden sagt at jeg synes det er en praksis som burde vært vurdert endret. Hvis jeg hadde sittet i ledelsen hadde jeg sagt at dette kutter vi ut. Dette handler om omdømmet, så det er klinkende klart, sier nordtrønderen.

Påvirkes av alt på toppen



FORSTÅR ESTILS KRITIKK: Leder i langrennskomiteen, Torbjørn Skogstad. Foto: Håkon Mosvold Larsen , NTB scanpix

Da Olberg holdt sin pressekonferanse på Beitostølen sist helg var hans syn at forstøverapparatet er blitt et slags ikon på det som er feil med norsk langrenn, men mente at reaksjonene på praksisen er at «folk ikke vet hva det er». Han sammenlignet bruken av forstøver og saltvannsoppløsning med effekten fra en luftfukter. Selv om han mener det hele er helt ufarlig, ville ikke Olberg si at norsk ungdom burde kjøpe seg en forstøver for å behandle sår hals.

Det er denne tematikken som opptar Estil, daglig leder ved Hovden skigymnas Gøran Høyvik Ulltang, og sportsdirektør på NTG Lillehammer, Trond Hårberg.

– Alt som skjer på toppen påvirker oss og det krever mye av oss ledere. Det som er viktig er at vi som ledere blant ungdom er stødige og jobber med det som betyr noe på det alderstrinnet, sier Hårberg.

Han innrømmer at de 42 elevene ved langrennslinjen prater mye om «astma-saken» og viser til en annen problemstilling han har fått i fanget etter skiforbundets håndtering av forstøverbruk og medisinering.

– Etter hvert som saken har pågått har elever med astmaplager og legeerklæring blitt redd for å bruke medisinene man faktisk har bruk for. Det er et stort problem etter de sakene man har vært inne i nå, sier han.

– Vil vi ikke ha noe av



På Hovden skigymnas går det 28 langrennselever i alderen 15–19 år. Daglig leder Gøran Høyvik Ulltang sier elevene stiller spørsmål om hva slags sammenheng forstøverbruk har med prestasjonen i sporet. Han mener det nå hviler mye ansvar på fagpersoner rundt unge utøvere for å forklare hvorfor Norges landslag bruker det.

– Men det og i det hele tatt si at det ikke er farlig skaper en nysgjerrighet blant unge utøvere. Det vil vi ikke ha noe av, sier han til VG.

Høyvik Ulltang sier «uten tvil» på spørsmål om dette vil få ringvirkninger nedover i aldersklassene.

– Jeg er bekymret for hvor langt dette skal strekkes. Det er viktig at man får tydelig frem i mediene, spesielt med tanke på yngre utøvere, hva som faktisk er og bør være det riktige fokuset for å komme lengst mulig.

Langrennskomité-leder Torbjørn Skogstad sier han har stor forståelse for Estils meninger. Han forteller VG at skiforbundet har fått ulike innspill fra hele Ski-Norge gjennom sommeren og høsten. Han har forsøkt å forklare hvorfor praksisen er som den er. Skogstad venter nå i spenning på hva det nedsatte granskingsutvalget, som skal gå norsk langrenns medisineringspraksis i sømmene, har å si på nyåret.

